Dari Polri Untuk Mbah Salinem Peduli, Aiptu Agus Sugiyarto, Bhabinkamtibmas Desa Tileng Kec. Girisubo memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada Mbah Salinem. Mengalami kelumpuhan, tak membuat Mbah Salinem menyerah pada takdir. Di usianya yang senja, Mbah Salinem masih kuat mendaki tebing dibelakang rumah untuk mencari sayur mayur yang dapat diolah. Tinggal bersama Putri tercinta yang mengalami kebutaan sejak lahir, membuat Mbah Salinem tak bisa hanya mengandalkan putrinya. Ketegaran Mbah Salinem patut dijadikan semangat dan pelajaran hidup. Bahwa keterbatasan tidak menjadikan kita menyerah pada keadaan. @poldajogja