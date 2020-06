JAKARTA - Mayoritas masyarakat menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, hingga mencuci tangan selama transisi kebijakan new normal atau kenormalan baru.

"Mayoritas warga mengaku selalu menerapkan aturan kesehatan seperti mengenakan masker keluar rumah 91 persen, mencuci tangan dengan sabun 96 persen, dan menjaga jarak 86 persen dalam pergaulan sehari-hari," kata Direktur Media Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando saat merilis hasil survei tentang kondisi ekonomi di masa Covid-19 dan respon kebijakannya, Kamis (25/6/2020).

Ade menerangkan, SMRC menemukan bahwa yang masih sulit untuk ditaati warga yakni menghindari kerumunan. Sebanyak 74% sampel survei mengakui pernah mininal sepekan terakhir berada di kerumunan atau mengikuti kegiatan yang dihadiri lebih dari 5 orang.

"Yang tidak pernah hanya 19 persen," jelas Ade.

Survei SMRC juga mendapatkan hasil positif soal kebijakan new normal yang akan diterapkan di daerah. Persentase tertinggi warga yang mendukung pemberlakukan new normal ada di DKI Jakarta dengan angka mencapai 91%.

"Sementara terendah adalah Bali dan Nusa Tenggara yang hanya 67 persen," ungkapnya.

Sementara itu, dukungan penerapan new normal lebih banyak disuarakan para pekerja di sektor informal dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah.

SMRC mencatat kalangan warga yang berpendidikan SD mencapai 83% yang setuju new normal dengan pendapatan kurang dari 1 juta. Kemudian, profesi sopir atau ojek 90%, pedagang PKL yang setuju new normal 85%, hingga profesi sekuriti, buruh lepas, pembantu 84% yang mendukung new normal.

"Sementara yang berpendidikan perguruan tinggi 68 persen, dan warga yang berpendapatan di atas Rp4 juta mencapai 74 persen, dan yang berprofesi pegawai/dosen/guru/profesional 76 persen," tuturnya.

Survei ini dilakukan pada 18-20 Juni 2020 dengan teknik asumsi random sampling. Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan jumlah 1.978 responden yang ada di seluruh Indonesia. Adapun margin of error hasil survei sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%.

(wal)