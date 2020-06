JAKARTA - Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sempat tak bisa diakses pada Rabu, 24 Juni 2020 malam. Namun, kini situs tersebut sudah kembali normal.

Berdasarkan penelusuran Okezone pada Kamis (25/6/2020) pagi, situs yang berlaman dpr.go.id itu kembali bisa diakses seperti sedia kala.

Saat diakses situs tersebut pada bagian utamanya menampilkan berita-berita terkini mengenai kegiatan di DPR itu.

Sebelumnya diketahui situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berlaman dpr.go.id tak bisa diakses pada Rabu 24 Juni malam. Beredar kabar di media sosial jika situs tersebut diretas dan merupakan bentuk protes terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Situs dpr.go.id tak bisa diakses ataupun dibuka dan tertulis "this site cant't be reached". Sementara akun Twitter bernama @AnonConf0rmity mencuitkan jika situs DPR sedang diretas. Menurutnya, peretasan itu sebagai bentuk protes dari RUU HIP.

"DPR RI House of Representative of Indonesia Republic Website (DPR) http://dpr.go.id has been #OFFLINE by #Anonymous #TangoDown #Lulz This is a form of resistance to REFUSING Draft of the Pancasila Ideology Bow (HIP Bill) that can threaten or change COUNTRY IDEOLOGY!," tulisnya sebagaimana dilihat Okezone, Rabu (24/6/2020) malam.

Baca Juga : Tak Bisa Diakses, Situs DPR Diretas karena RUU HIP?

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan website DPR tak bisa diakses karena sedang ada masalah di jaringan. "Yang pasti ada trouble di jaringan. Kami lagi koordinasi dengan Telkom untuk cari penyebabnya. Saya lagi minta temen-temen jaringan untuk buat kronologi kejadian," tutur Indra.

(erh)