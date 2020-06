JAKARTA - Beragam peristiwa bersejarah terjadi pada 25 Juni. Pada 25 Juni juga menjadi hari kelahiran tokoh bersejarah maupun kematian tokoh terkenal. Untuk mengingatnya kembali, Okezone pun coba merangkum peristiwa-peristiwa itu, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1936 - Hari Kelahiran Presiden ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie

BJ Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca-lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi 1998-1999. Jabatannya digantikan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999.

Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat.

1950 – Awal Mula Perang Korea

Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut "perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet (juga anggota PBB).

Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara, seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet yang menyediakan penasihat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara.

1978 - Argentina Juara Piala Dunia FIFA 1978

Piala Dunia FIFA 1978, adalah Piala Dunia FIFA ke-11, dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni dan 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966.

Piala Dunia FIFA 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda 3-1 setelah Perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama bagi Argentina yang menjadi tim ke enam (setelah Uruguay, Italia, Jerman Barat, Brasil dan Inggris) yang menjadi juara.

2009 - Meninggalnya Michael Jackson

Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat.

Ia terkenal sebagai the King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa "Moonwalk" yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller, adalah album terlaris di dunia, dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.

Jacko, demikian ia karib disapa, memulai karier bernyanyi pada usia lima tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga Jackson (kelak menjadi the Jackson 5-red) sebelum meluncurkan album solo pertamanya Got to Be There pada tahun 1971.

