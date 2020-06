JAKARTA - Dukungan berupa alat pelindung diri, alat kesehatan dan makan siang untuk tenaga medis telah disalurkan ke berbagi rumah sakit, dan puskesmas diberbagai daerah. Begitu juga dukungan untuk masyarakat berupa masker kain, makanan dan sembako pun telah disalurkan.

Menjaga imunitas tubuh dimasa pandemi ini sangatlah penting, karena salah satu upaya agar tidak terjangkit Covid-19 ini adalah dengan menjaga imunitas diri. Suasana hati yang senang dan tenang haruslah dibangun bagi setiap orang sebagai salah menjaga imunitas. Inilah yang membuat Chatime tergerak untuk menyalurkan minuman sebanyak 5.000 cups melalui MNC Peduli.

“Kita ingin orang itu tetap semangat nomor satu, karena selama yang kita tahu selama kita menjalankan bisnis chatime, orang minum chatime itu moodnya bahagia. Nah itu yang coba kita salurkan dengan program kita chattime berbagi. Dan itulah kita mencoba ada hal positif at least disituasi dikurang baik ini tetap mereka ada sesuatu yang perlu look forward. Harapannya bisa disambut oleh orang yang menerima nomor dua kita juga sangat berterimakasih dengan platform yang diberikan oleh MNC," kata Deputy Operation Director Chatime, Devin Widya Krisnadi, Jumat (19/6/2020).

Donasi ini disambut dengan baik oleh pihak MNC Peduli yang diserahkan langsung oleh Devin Widya Krisnadi selaku Deputy Operation Director Chatime, kepada Jessica Tanoesoedibjo selaku Ketua MNC Peduli. Dengan harapan bisa menjadi suatu dukungan terhadap tenaga medis yang sampai saat ini masih terus berjuang menghadapi Covid 19 dan masyarakat yang menjalani hari-hari ditengah pandemi. Donasi ini akan disalurkan keberbagai pihak yaitu tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, pengunjung puskesmas, panti dan masyarakat lainnya.

“Kami dari MNC Peduli sangat mengapresiasi chatime telah menyalurkan bantuan lewat MNC Peduli, tentunya kami akan dengan cepat menyalurkan bantuan ini kepada tim medis Indonesia, adik-adik di panti dan masyarakat agar mereka juga merasakan semangatnya yang diberikan juga oleh korporasi korporasi di Indonesia. Harapannya agar kedepannya lebih banyak korporasi yang ingin ikut serta untuk membantu dalam segala kapasitas yang mereka miliki. Kalau seperti chatime itu mereka menyumbangkan memberikan minuman chatime yang tentunya akan menyemangati orang orang yang terdampak covid ataupun tim medis yang menangani orang terdampak covid," kata Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo.

MNC Peduli berkomitmen untuk membantu dalam usaha pencegahan penyebaran Covid 19 yang akan disalurkan untuk mendukung aktivitas tenaga medis dan kebutuhan masyarakat yang terdampak dengan melakukan penggalangan dana melalui website ‪www.mncpeduli.org. Kami mengajak masyarakat dan mitra korporasi untuk saling bahu membahu bekerjasama dalam membantu melawan Covid-19 ini.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(wal)