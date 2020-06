JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani diminta oleh pakar hukun tata negara Refly Harun untuk memilih dua nama tokoh antara Prabowo Subianto atau Habib Rizieq Shihab. Hal itu terungkap dalam rekaman video akun media sosial Youtube Refly Harun saat keduanya berbincang bersama.

"Pertanyaannya yang agak-agak ngeri sedap, Prabowo atau Habib Rizieq," tanya Refly Harun saat dikutip Okezone, Rabu (17/6/2020).

Dhani yang mendapat pertanyaan tersebut tersenyum dan menyatakan bahwa hal tersebut sebagai pertanyaan yang berat untuk di jawab. "Sampai saat ini saya masih Prabowo," jawab pimpinan grub band Dewa tersebut.

Tak puas dengan itu Refly kembali menanyakan apa yang menjadi alasan Ahmad Dhani memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut.

"Alasannya karena Habib Rizieq tidak di Indonesia, kalau di Indonesia nanti boleh ditanya lagi," ungkapnya sambil tertawa.

Refly juga sempat menanyakan pendapat Ahmad Dhani perihal masuknya Prabowo di pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya kira catatannya karena dia (Prabowo) terima jadi Menhan. Padahal dia semestinya menjadi the leader of opposition. Bagaimana menurut Bung Dhani," ungkap Refly.

Dhani kemudian menilai ada dua hal terkait hal itu yakni antara bagian dari seni berperang atau bertahan.

"Pertama the art of war atau the art of survival, antara kedua itu. And time will tell (waktu yang akan menjawab). Nanti kita lihat di paska 2024," tandasnya.

