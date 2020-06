JAKARTA - The F Thing bekerjasama dengan MNC Peduli dan Kemenparekraf, beserta USS membentuk sebuah Gerakan Masker Kain yang dinamakan KAMI BISA KAMI PEDULI per awal April lalu, tepatnya di 9 April 2020. Gerakan ini adalah upaya untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk berkontribusi membantu UKM-UKM yang terkena dampak wabah virus corona.

Belasan UKM Mode bekerjasama untuk membuat 100.000 masker kain untuk kemudian diserahkan garda terdepan, mereka yang masih harus bekerja di kala corona masih merajalela. Bersama 8 vendor dari The F Thing dan juga 5 UKM dari Kemenparekraf, masker kain telah terkumpul hingga sejumlah 100.000 buah.

Penyerahan simbolik pertama untuk MRT, PHRI dan TransJakarta berlangsung di pada 8 Mei 2020. Kesempatan ini, Kemenparekraf bersama MNC Peduli dan The F Thing kembali menyerahkan masker kain.

“Hari ini yang kedua ada 50.000 lagi itu kita serahkan kepada Kereta Commuterline Indonesia dan Blue Bird yang akan mereka bagikan kepada karyawan operatornya. Jadi ini yang kedua, jadi komplit sudah 100.000 masker kain yang kami salurkan bersama kemenparekaf dan juga The F Thing," kata Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution dalam keterangannya, Senin (15/6/2020).

Penyerahan simbolik kedua diselenggarakan pada 12 Juni 2020 untuk para pekerja Kereta Commuterline Indonesia dan BlueBird. Penyerahan kedua ini kepada VO Corporate Communication Kereta Commuterline Indonesia, Anne Purba dan GM Corporate Communications PT BlueBird Tbk, Aninda Perdana, bersama perwakilan dari Joshua Simanjuntak dari Kemenparekraf dan Syafril Nasution Ketua MNC Peduli.

“Terima kasih sekali kepada MNC Peduli yang bekerjasama dengan Kemenparekraf, karena kita dari Bluebird sendiri dari semenjak ini sudah mulai hingga sekarang masa PSBB transisi kami tidak berhenti untuk beroperasi. Jadi ini suatu langkah yang luar biasa juga dari pemerintah baik dari yang MNC Peduli untuk memperlihatkan kepeduliannya kepada teman-teman yang masih harus bekerja di lapangan untuk sama-sama bisa menjaga pencegahan dan penyebaran covid-19 ini”, ucap GM Corporate Communications PT BlueBird Tbk, Aninda Perdana.

Bantuan masker ini pun sangat disambut dengan baik oleh pihak Kereta Commuterline Indonesia. Diakui, bahwa masker kain ini sangat dibutuhkan oleh semua orang, apalagi ini petugasnya yang masih tetap melayani pengguna jasa.

“Ini sangat luar biasa mengingat commuter line ini belum ada liburnya semenjak pandemi ini, dan kami pernah merasakan sulitnya mendapatkan masker dan juga hand sanitizer. Padahal frontliner kami berhadapan dengan jutaan pengguna jasa, kami sangat membutuhkan masker ini. Melalui bantuan ini kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian BUMN dan juga MNC Peduli," kata VO Corporate Communication, Anne Purba.

Kampanye peduli sosial ini merupakan bagian dari gerakan Kami Bisa Kami Peduli, dimana aktivasi utama adalah penggalangan dana untuk membantu UKM Mode dan UKM FnB. Masyarakat bisa berpartisipasi melalui serangkaian aktivitas, mulai dari penjualan barang artis di web The F Thing bekerjasama dengan Lukman Sardi, Marion Jola, Ghea Indrawari, Brisia Jodie, Ranggaz Laksmana, dan Isser James; bekerjasama dengan RCTI+ dan vlogger/gamer Jess No Limit, lelang sepatu oleh pihak USS, hingga donasi langsung via web MNC Peduli.

Penggalangan dana pun sudah terkumpul sesuai target sebesar Rp1 miliar. Dana yang ada akan digunakan untuk produksi masker kain seperti yang telah disebutkan di atas dan donasi nasi boks untuk garda terdepan, panti asuhan, panti jompo dan setiap masyarakat yang membutuhkan.

