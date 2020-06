JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 8 Juni tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 8 Juni dari Wikipedia, antara lain:

1. Wafatnya Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di Madinah pada Senin 12 Rabiul Awwal tahun 11 Hijriyah atau 8 Juni 632 Masehi.

Ia adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat Muslim. Nabi memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam.

Rasul sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesakan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya.

2. Kelahiran Presiden Soeharto





Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, lahir di Kemusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921 dam meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Ia adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.

Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "The Smiling General atau Sang Jenderal yang Tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan.

Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi ia sering juga disebut sebagai diktator bagi yang berseberangan dengannya.

3. Meninggalnya Taufiq Kiemas





Muhammad Taufiq Kiemas lahir di Pulau Pisang, Pesisir Barat, Lampung , 31 Desember 1942, meninggal di Outram, Singapura, 8 Juni 2013 pada umur 70 tahun adalah seorang negarawan dan politikus Indonesia.

Ia menjabat sebagai Ketua MPR-RI periode 2009–2014, tetapi di tengah masa jabatannya, ia meninggal dunia pada 8 Juni 2013. Taufiq Kiemas juga merupakan suami dari Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri

4. Piala Dunia FIFA 1990

8 Juni 1990, berlangsung pembukaan Piala Dunia FIFA 1990, bertempat di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia.

Piala Dunia FIFA 1990 dilangsungkan di Italia. Semangat permainan bertahan ala tuan rumah yang dikenal dengan sebutan cattenaccio seolah memengaruhi penampilan hampir ke-24 tim finalis.

Sebelum dimulai Italia 1990 diprediksi bakal menjadi turnamen besar. Enam juara,Italia, Argentina, Brasil, Jerman Barat, Uruguay, dan Inggris, ikut ambil bagian.

Lagu resmi turnamen World Cup 1990 ini berjudul To Be Number One yang dibawakan penyanyi asal Italia Edoardo Bennato dan Gianna Nannini.

