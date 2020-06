JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan skenario new normal atau (kenormalan baru) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sementara itu, DKI Jakarta tidak termasuk dalam daftar kabupaten/kota yang bisa menerapkan new normal.

Pakar Bidang Kesehatan dan Pengamat Kebijakan Kesehatan Indonesia, Hermawan Saputra mengungkapkan, new normal di Ibu Kota baru bisa diterapkan efektif pada Juli 2020. Hal itu mengingat angka kasus Covid-19 yang masih fluktuatif (naik turun) di Jakarta.

"Efektifnya bulan Juli dan harus ada evaluasi menyeluruh angka RO- nya di DKI masih sekitar 0,9. Ini masih ada potensi fluktuatif seiring dengan kasus yang fluktuatif di Indonesia," kata Hermawan kepada Okezone, Selasa (2/6/2020).

Hermawan menambahkan, masih diperlukan banyak pertimbangan untuk menetapkan skenario new normal. Ia menilai, sebaiknya jangan terburu-buru menerapkan new normal di Jakarta. Selain itu ia menambahkan harus ada fase transisi untuk menuju fase new normal.

"Di samping itu juga PSBB ini kan yang ketiga kalinya untuk DKI dan berakhir 4 Juni lusa dan harapan kita evaluasi ini membawa keberhasilan adanya pelambatan dan tidak buru-buru juga menerapkan the new normal. Harusnya ada fase transisi berupa persiapan," kata Hermawan.

Menurutnya, untuk menerapkan new normal di Jakarta, pemerintah perlu melihat kesiapan dari infrastruktur dan mengevaluasi perilaku masyarakat termasuk konsekuensi. Selain itu, harmonisasi kebijakan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitarnya juga perlu diperhatikan.

"Untuk penerapan new normal di DKI Jakarta khususnya tidak hanya angka epidemiologi seperti angka reproduksi virus atau RO. Tidak juga hanya laju orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG)," kata Hermawan.





Di samping kebijakan pemerintah, Hermawan mengungkap untuk memerangi Covid-19 juga perlu kesadaran masyarakat.

