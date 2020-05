JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan new normal di tengah pandemi virus corona. New normal merupakan tatanan hidup baru dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman langkah new normal masih belum tepat untuk saat ini. Ia mengimbau pemerintah agar tidak terburu-buru untuk menerapkan new normal.

Bahkan ia mengungkap bahwa penerapan new normal dapat memicu potensi adanya klaster baru Covid-19. Menurutnya, salah satu kontribusi paling besar dalam penyebaran virus corona yakni perilaku masyarakat.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu masyarakat masih memadati pusat perbelanjaan dan belum displin untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Secara umum saya melihat indikator yang ke-enam dari WHO, di mana indikator ke –enam ini melihat peran aktif dari masyarakat selain itu juga pemahaman masyarakat dalam pencegahan Covid-19 ini. Ini artinya kriteria ini belum untuk mendukung new normal di beberapa kota terutama di Jakarta. Kita harus jangan terburu-buru menerapkan new normal ini, maka potensi terjadi klaster baru dan kasus-kasus baru akan semakin besar,” kata Dicky dalam Special Report di iNews TV, Rabu (27/5/2020).

Dicky juga menambahkan bahwa turunnya angka penyebaran atau angka RO di bawah 1 belum bisa menjadi patokan new normal, justru angka tersebut perlu terus dijaga.

“Tidak cukup (angka RO di bawah 1) karena dari WHO sendiri mengeluarkan 6 kriteria tentu ini ada kriteria-kriteria turunan yang perlu dilihat dan dievaluasi secara seksama dengan melibatkan banyak ahli terkait terutama ahli Epidemiolog,” kata Dicky.

Dicky menegaskan penurunan angka penyebaran ini juga harus didukung dengan kriteria lain yakni tracking dan tracing.

“Ini (tracking dan tracing ) harus ditingkatkan untuk memastikan tidak adanya potensi penularan di masyarakat,” kata Dicky.

(ahl)