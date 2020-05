SEJUMLAH peristiwa penting dan bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi pada 19 Mei. Okezone merangkum peristiwa bersejarah dan penting yang berlangsung pada hari ini, sebagai berikut:

1802 - Pemberian Legeun d'Honneur

Legeun d'Honneur atau ordo national legiun kehormatan adalah tanda penghargaan tertinggi yang dianugerahkan oleh Presiden Prancis sejak Napoleon Bonaparte. Motto tanda kehormatan ini adlaah Honneur et Patrie (kehormatan dan tanah air) dan kedudukannya ada di Palais dea Legion d'Honneur di bantaran kiri sungai Seine, Paris.

Selama revolusi Prancis, semua tanda penghargaan dan gelar aristokrasi Prancis dihapuskan untuk memenuhi harapan Napoleon, konsul pertama dan penguasa tunggal de facto.

1848 - Meksiko Meratifikasi Perjanjian Hidalgo

Meksiko melakukan ratifikasi perjanjian Hidalgo untuk mengakhiri perang Meksiko dan Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu sendiri ditentukan oleh AS terhadap pemerintahan Meksiko yang diduduki secara militer. Perjanjian ditandatangani pada 2 Februari 1848 kemudian diratifikasi oleh Senat AS pada 10 Maret 1848 dan pemerintah Meksiko pada 19 Mei 1848.

1964 - Puluhan Mikrofon Rahasia Ditemukan di Kedubes AS di Moskow, Rusia

Ada 40 mikrofon rahasia yang ditemukan tersembunyi di kantor kedutaan besar AS di Moskow, Rusia. Pihak Departemen Luar Negeri AS meyakini mikrofon tersebut sengaja dipasang pihak pemerintah Rusia demi menyadap semua percakapan di gedung tersebut.

1979 - Lahirnya Andrea Pirlo

Siapa yang tak kenal Andrea Pirlo. Pemain sepakbola asal Italia itu memiliki skil di atas rata-rata di banding pemain lainnya. Pirlo lahir di Flero, Italia. Pirlo pernah bermain di sejumlah klub besar seperti AC Milan dan Juventus. Pirlo yang memiliki posisi sebagai gelandang sangat berperan besar bagi klubnya maupun negaranya.

2012 - Chelsea Juara Liga Champion untuk Pertama Kali

Tanggal 19 Mei menjadi momen yang sangat berharga bagi klub sepakbola Inggris, Chelsea. Pada tanggal ini, mereka mampu menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Mereka mendapat gelar juara setelah berhasil mengalahkan klub sepakbola asal Jerman, Bayern Muenchen.

Kemenangan mereka pun dramatis, pasalnya harus menunggu hingga adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga akhir perpanjangan waktu. Dalam adu penalti, Chelsea mampu menunjukkan kualitasnya sebagai sang jawara dengan skor 4-3.

