JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang menggaungkan 'The New Normal' atau pola hidup normal yang baru di tengah pandemi Covid-19. New normal merupakan kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa ditambah dengan protokoler kesehatan.

Adapun tambahan protokoler kesehatan yang akan menjadi kebiasaan dalam pola kehidupan kita sehari-hari meliputi, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter bila berkomunikasi.

"Kebiasan ini seharusnya bisa lebih kita galakkan lagi. Inilah sebagai bagian tatanan normal yang baru. Ini yang harus kita pertahankan," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat konpers di Graha BNPB, Senin (18/5/2020)

Yuri mengajak, agar norma normal baru tersebut diajarkan atau digaungkan mulai dari tingkat terkecil yakni keluarga. Ia berharap agar kepala keluarga mengajarkan disiplin dalam protokoler kesehatan jika berada di luar rumah.

Bukan tanpa sebab hal itu ditekankan Yurianto. Merujuk keterangan World Health Organization (WHO), Yurianto mengatakan bahwa Covid-19 tidak bisa hilang dalam waktu yang singkat.

"WHO bilang bahwa Covid-19 tidak bisa hilang dalam waktu singkat. Covid-19 tidak bisa dimaknai hanya di satu provinsi, desa, atau negara tertentu, tapi sudah seluruh dunia. Permasalahan Covid-19, bukan lagi masalah yang pendek," ucapnya.