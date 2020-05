BOGOR – Di tengah situasi pandemi covid-19, tidak hanya tim medis yang menjadi perhatian, tetapi juga masyarakat. Mereka diimbau bisa membantu tim medis dalam pencegahan persebaran virus corona.

Maka itu, alat pelindung diri (APD) sangat dibutuhkan oleh tim medis dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya dengan menggunakan disinfektan dan sanitizer yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

MNC Peduli bersama MNC Land kembali menyalurkan bantuan APD yang meliputi hazmat suit, masker, hand sanitizer, dan cairan disinfektan yang diberikan kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bogor.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada MNC Peduli, khususnya untuk Ketua MNC Peduli Ibu Jessica, atas perhatian dan bantuannya. Saya mengapresiasi bantuan MNC Peduli di Bogor ini atas penanganan covid-19. Hari ini kita juga menerima beberapa bantuan dan akan langsung didistribusikan ke puskesmas di Kabupaten Bogor," ucap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

Kegiatan sosial ini berlangsung Jumat 15 Mei 2020, pukul 10.00 WIB, di Kantor DPRD Kabupaten Bogor. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo dan Komisaris Utama MNC Land Budi Rustanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

"Hari ini MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa alat kesehatan yaitu APD, masker, hand sanitizer, disinfektan kepada DPRD Kabupaten Bogor. Kami tidak hanya membantu di wilayah Jakarta, kami juga membantu di luar Jakarta agar mereka siap dalam menangani covid ini. Bantuan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Bogor ini akan disalurkan ke puskesmas di area Bogor," ujar Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo.

"Pandemi ini adalah tanggungjawab bersama, sudah kewajiban bagi kita sebagai warga negara yang baik dapat saling membantu. Kegiatan sosial ini dilakukan dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sekaligus bulan puasa. Semua yang mengikuti acara ini diwajibkan untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak aman," jelasnya.

Komisaris PT MNC Land Tbk Budi Rustanto mengatakan, "Memang terlihat bahwa banyak warga Bogor yang sebetulnya membutuhkan bantuan, khususnya dalam suasana pandemi ini, dan saya rasa itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik."

MNC Peduli bersama unit bisnis MNC Group, salah satunya MNC Land, turut peduli terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kegiatan sosial berbasis kesehatan, pendidikan, lingkungan, pembangunan fasilitas sosial, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Tentang MNC Peduli

Dalam menjalankan visi dan misi, MNC Peduli fokus pada tiga bidang utama, yaitu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, termasuk yang terkait dengan pendidikan, lingkungan, serta pembangunan infrastruktur.

Dalam pelaksanaannya MNC Peduli juga melaksanakan kegiatan sosial berupa corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi MNC Group.

Kegiatan lainnya dari MNC Peduli yang dirasakan masyarakat luas, terutama masyarakat prasejahtera yang membutuhkan bantuan, juga dilaksanakan oleh MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih (berdasarkan akta pendirian yayasan nomor 99/2013 serta perizinan di Kementerian Sosial) salah satunya adalah dalam bidang kesehatan.

Info lebih lanjut, silakan kunjungi www.mncpeduli.org.

Tentang MNC Land

Didirikan pada akhir 1989, MNC Group telah berkembang menjadi grup investasi terkemuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Pendiri dan Executive Chairman Hary Tanoesoedibjo, MNC Group memiliki tiga investasi strategis yakni Lifestyle Property, Media, dan Financial Services.

Sebagai bagian dari MNC Group, pada 2007, MNC Land telah berkembang menjadi salah satu perusahaan Lifestyle Property, Hospitality, dan Entertainment terbesar di Indonesia.

Memiliki kantor pusat yang menempati lahan lebih dari 5 hektare di pusat Jakarta, MNC Land saat ini fokus pada pengembangan proyek-proyek unggulan yaitu MNC Lido City, MNC Bali Resort, dan proyek-proyek di industri hospitality.

Di bidang hospitality, MNC Land fokus pada pengembangan hotel dan resor, seperti Park Hyatt Jakarta, brand Park Hyatt pertama dan satu-satunya di Indonesia, Oakwood Hotel and One East Residences di Surabaya, serta The Westin Resort Nusa Dua and Bali International Convention Center yang telah menyelenggarakan berbagai acara internasional seperti Miss World 2013, APEC Summit 2013, dan IMF–World Bank Annual Meeting 2018.

MNC Land juga memiliki beberapa gedung perkantoran dan venue serbaguna di Jakarta, Surabaya, serta Bali. Total area yang dimiliki dan dikelola oleh MNC Land mencapai lebih dari 400.000 meter persegi. Belum lama ini MNC Land juga melakukan ekspansi ke bisnis coworking space di beberapa lokasi strategis di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Konsep baru penyewaan kantor ini akan menjadi model bisnis baru untuk mendukung pertumbuhan masa depan perusahaan.

MNC Land, perusahaan Lifestyle Property, Hospitality, dan Entertainment terpadu, Kebanggaan Indonesia.

Info lebih lanjut, silakan kunjungi www.mncland.com.