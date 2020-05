JAKARTA - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyerahkan bantuan sosial serentak Polri peduli Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram (TR) bernomor ST/1412 tertanggal 6 Mei 2020.

Gatot mengungkapkan, ada 15.170 Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan warga yang membutuhkan. Tak hanya itu, adapula sembako sebanyak 309.392 paket, Rp1,1 miliar uang tunai, dan 687 ribu kilogram beras.

“Ini dilakukan serentak di seluruh jajaran Polri, dengan sasaran masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan kelompok rentan miskin serta panti asuhan dan panti sosial,” kata Gatot dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Menurut Gatot, pemberian sembako tersebut, dilakukan by name by adress, sehingga dilakukan secara langsung tanpa menciptakan kerumunan massa. Mereka yang menerima juga sebelumnya telah dilakukan survei.

Pemberian seperti itu dilakukan agar tetap pelaksanaannya mengutamakan standar protokol kesehatan, yakni physical distancing dan anjuran pemerintah lainnya dalam penanganan Covid-19.

“Nanti dibagikan secara door to door. Khusus panitia dari SSDM Polri, ini akan membagikan 1.000 paket sembako ke wilayah Tangsel, Bekasi, Jaktim, Depok,” tutup Gatot.

(sal)