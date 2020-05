PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan setelah sempat dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Kebijakan Jokowi menuai kritik mengingat kondisi ekonomi masyarakat lagi terpuruk, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada 6 Mei. Berlaku mulai 1 Juli 2020.

Iuran kelas I naik jadi Rp150.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) atau pihak lain atas nama peserta. Kenaikannya hampir dua kali lipat, karena sebelumnya hanya Rp80.000.

Iuran kelas II naik menjadi Rp100.000 per orang per bulan. Sebelumnya hanyaRp51.000 per bulan.

Untuk kelas III, iurannya naik jadi Rp42.000 per bulan. Hanya saja berlakunya bertahap. Iuran yang harus dibayarkan tiap peserta masih tetap Rp25.500 per orang per bulan, sementara sisanya Rp16.500 dibayar atau disubsidi oleh pemerintah hingga akhir 2020.

Pada 2021, pemerintah mengurangi subsidinya. Jadi peserta BPJS kelas III harus membayar Rp35.000. Sisa Rp7.000 dibayar pemerintah.

Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik

Dalam poin a pertimbangan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, disebutkan alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, “Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020".

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa mengatakan, secara garis besar iuran BPJS Kesehatan naik sebagai upaya untuk bangun ekosistem program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tetap sehat dan berkesinambungan.

Alasan kedua, lanjut dia, agar pelayanan kesehatan oleh BPJS berkualitas. “Penyesuaian iuran dari JKN lebih ingin program berkesinambungan dan memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas termasuk terjangkau oleh negara dan masyarakat," kata Kunta dalam telekonferensi, Kamis (14/5/2020).

Menuai Kritik

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyayangkan sikap Jokowi. “Cukup kecewa dengan keputusan ini, karena tidak layak, tidak polite (beradab), kurang beretika, ketika dalam situasi rakyat sangat susah di pandemi, Presiden mengumumkan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan,” katanya.

Menurutnya pandemi corona membuat banyak peserta BPJS kelas I-II bisa turun kelas karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan.

“Ini yang perlu dipikirkan. Pemerintah enggak boleh egois untuk menaikkan seperti ini. Psikologi masyarakat harus dipikirkan. Kondisi masyatakat yang Covid-19, jelang lebaran, tertekan sangat lama di rumah, ini ditambah masalah BPJS Kesehatan yang cenderung tidak konsisten. Ini membingungkan dan bikin resah masyataakat,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Anas Thahir memperkiraan akan banyak masyarakat menunggak bayar iuran. “Kenaikan iuran BPJS di tengah kondisi sulit seperti ini akan berpotensi membuat masyarakat kesulitan membayar iuran.”

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, kenaikan iuran BPJS yang cukup tinggi akan memukul daya beli masyarakat dan berdampak ke inflasi.

“Masak main naikkan iuran di tengah krisis, kan kontradiksi dari tujuan pemerintah memberikan stimulus fiskal. Kalau stimulusnya kecil ya kasih tambahan stimulus dengan turunkan iuran BPJS, bukan sebaliknya malah menaikkan,” ujar dia.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyebutkan Perpres 64 sebagai “kado pahit di tengah pandemi Covid-19.” Menurutnya pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada waktu tidak tepat. “Masyarakat sekarang kondisinya cukup berat dan penghasilan tidak ada,” kata dia kepada Okezone. Trubus menyorot denda 5 persen bagi penunggak iuran yang bila tak dibayar, maka hak-hak peserta akan hilang. “Yang dipersoalkan itu sebenarnya dari sisi yuridis karena sudah dibatalkan MA dan peninjauan iuran itu sebenarnya dua tahun sekali dan putusan hakim saat itu harus memperhatikan kondisi riil masyarakat,” ujar Trubus. Trubus tak sepakat jika defisit BPJS Kesehatan disebut karena iuran. Menurutnya defisit terjadi karena salah pengelolaan. “Harusnya dibenahi dulu BPJS Kesehatan ini.” Pernah Dibatalkan MA Pada 27 Februari 2020, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan mengabulkan uji materi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). MA menyatakan isi Perpres itu bertentangan dengan UU tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, UU BPJS dan UU Kesehatan. Pasal 34 Perpres 75 tersebut mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I Rp160.000 per peserta per bulan, kelas II Rp110.000, dan kelas III Rp42.000. Setelah Perpres dibatalkan, maka iuran BPJS mengacu ke aturan lama; kelas I Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan kelas II RP25.500. “Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi, sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan Pemerintah," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro terkait pemerintah menaikkan lagi uran BPJS. Andi mengatakan, MA hanya berwenang menguji materi. Dia yakin jika Presiden mengeluarkan Perpres baru, maka sudah mempertimbangkan berbagai aspek. "Tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres Nomor 75," ucapnya. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis menilai, naiknya kembali iuran BPJS memperlihatkan Jokowi tak konsisten. “Satu sisi Presiden Jokowi ingin menunjukkan dia pro rakyat (dengan) bagi-bagi sembako di pinggir jalan. Tapi, di sisi lain dia enggak peduli (dengan rakyat),” kata Rissalwan. Menurutnya masyakarat kelas menengah paling terdampak dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Dia ingin menutupi ketidakmampuan keuangan negara dengan kelas menengah.” Reporter: Fakhrizal Fakhri, Harits Tryan Akhmad Dirangkum oleh Salman Mardira