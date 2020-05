JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, sebanyak 125.646 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) tercatat telah kembali sejak 1 Januari hingga 4 Mei 2020.

Adapun PMI yang pulang secara mandiri sekira 33.434, dan 16.788 berhasil kembali ke Tanah Air dengan difasilitasi oleh BP2MI.

"Mereka semua by name by address, masuk dalam data sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang terintegrasi dengan sistem keimigrasian," kata Benny dalam diskusi MNC Trijaya 'Perlindungan Pekerja Migran di Tengah Pandemi', Sabtu (9/4/2020).

Benny memastikan, pihaknya turut menjemput para PMI mulai dari negara tempat bekerja hingga ke kampung halaman para PMI tersebut.

Ia melanjutkan, pihaknya akan memantau 34.300 PMI yang akan kembali ke Tanah Air lantaran telah habis masa kontraknya mulai Mei-Juni 2020.

"Apa pun itu kita siap menjemput mereka menangani mereka karena kami punya protokol penanganan kepulangan," imbunya.

Ia memaparkan, setiap kepulangan PMI akan terlebih dahulu dilakukan rapid test massal oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bandara. Kemudian, bila PMI dinyatakan positif akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet.

Selanjutnya, jika PMI dipastikan negatif Covid-19 maka akan langsung diperiksa oleh petugas Imigrasi untuk selanjutnya diberikan kepada BP2MI untuk dipantau hingga ke kampung halaman PMI tersebut.

"Saya sudah bentuk media center update day, by day pergerakan angka kepulangan PMI ke Tanah Air. Kemudian kita punya crisis center 24 jam dalam hal pengaduan yang mereka sampaikan ke negara kita melalui BP2MI," tuturnya.

Benny menambahkan, BP2MI akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pemerintahan desa yang ditinggali PMI tersebut.

"Kita sarankan 14 hari isolasi mandiri kemudian kesehatan mereka kita pantau kita beri nomor hotline untuk melaporkan kondisi kesehatan mereka," tandasnya.

