JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendapingi Presiden Joko Widodo saat mengikuti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara Gerakan Non-Blok (GNB) yang digelar secara virtual lantaran adanya pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam kesempatan itu, Retno menerangkan bahwa negara-negara GNB sepakat melakukan tiga priotitas dalam menangani pandemi Covid-19.

"Yaitu mengakhiri Covid-19, kemudian menangani dampak sosial ekonominya. Dan yang ketiga pada saat recovery mengingatkan jangan sampai ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind," kata Retno melalui teleconference di Istana Bogor, Selasa (5/5/2020) dini hari.

Retno melanjutkan, Dirjen World Health Organization (WHO) yang turut ikut dalam KTT GNB itu menyampaikan empat hal dalam penanganan Covid-19 di antaranya pentingnya multilateralisme, national unity atau kesatuan persatuan pada tingkat nasional, international solidarity, serta health for all.

"Dalam pertemuan tadi para pemimpin GNB menegaskan kembali pentingnya solidaritas dan kerjasama antar negara Gerakan Non Blok dalam melawan Covid-19." lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa negara-negara GNB juga menyerukan adanya kemitraan global dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kemitraan global untuk melawan Covid diterjemahkan dalam bentuk kerja sama yang konkrit seperti bantuan pembangunan dan keringanan hutang terutama bagi low income countries," tandasnya.

