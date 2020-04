JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan alasan menghadirkan tersangka dalam konferensi pers dalam penetapan tersangka Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (AHB) dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi (RS).

Keduanya diduga meneria suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. Menurut Firli, dengan memperlihatkan tersangka ke publik guna mewujudkan rasa keadilan penegakan hukum.

"Tujuan penegakan hukum adalah memberikan kepastian hukum, dan KPK harus hadir memberikan kepastian hukum. Kami harus memberikan keadilan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat," kata Firli saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2020).

Firli menilai, menghadirkan para tersangka saat konferensi pers diharapkan mampu menimbulkan rasa keadilan dalam penegakan hukum. "Jadi masyarakat melihat, 'oh tersangkanya ada' dan melihat perlakuan yang sama kepada semua tersangka. Jadi prinsip equality before the law sudah dihadirkan," ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa penegakan hukum seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat hingga mengubah perilaku masyarakat dari buruk menjadi baik.

"Juga memberikan efek jera kepada masyarakat supaya tidak melakukan korupsi. Masyarakat harus tenang, tidak boleh dibuat was-was apalagi gaduh," tegasnya.

Sebelumnya, KPK memperlihatkan dua tersangka Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (AHB) dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi (RS) saat menggelar konferensi pers.

Keduanya dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan KPK. Peristiwa ini baru pertama kali terjadi di lembaga antirasuah. Sebab, konpres dengan menghadirkan tersangka bisanya kerap dilakukan saat rilis di kepolisian.

Biasanya KPK tidak pernah menampilkan tersangka dalam jumpa pers dan hanya menunjukkam barang bukti yang ditampilkan ke publik.

