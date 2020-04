GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut dampak virus corona pada perekonomian warga DKI Jakarta sangat terasa. Ada sekitar 3,7 juta warga DKI Jakarta yang rentan miskin terdampak virus corona.

Menurut Anies, catatan tersebut cukup serius dan harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, dirinya meminta agar program bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah pusat bisa segera dieksekusi.

Menurut Anies, kelompok rentan miskin ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat pihaknya sulit untuk mengidentifikasi kelompok yang rentan miskin ini.

Sementara untuk kelompok miskin, sudah teridentifikasi dari mulai nama hingga alamat rumahnya. Adapun jumlah penduduk miskin di Jakarta adalah sebanyak 1,1 juta orang yang sudah teridentifikasi.

"Kalau masyarakat miskin di Jakarta jumlahnya ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name by address karena mereka selama ini dapat bantuan dari kita. Tetapi kelompok rentan miskin selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung. Mereka ini contohnya pengemudi ojek, pedagang bakso, pedagang kaki lima," ucapnya.

Untuk kelompok rentan miskin ini terganggu pendapatannya karena ada pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona di Ibu Kota. Menurut Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak dua pekan lalu.

"Semua tempat wisata sudah ditutup baik dikelola pemerintah dan swasta. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum seperti car free day kita tiadakan sampai kondisi terkendali. Kami pada masa ini sudah melakukan PSBB," kata Anies.

Bantuan dari Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) khusus untuk warga DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19. Bansos sembako yang diberikan dengan besaran Rp600 ribu.

"Dalam minggu ini pemerintah telah putuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu, bantuan khusus sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, anggaran yang dialokasikan untuk bansos khusus warga DKI Rp2,2 triliun. Tidak hanya DKI, 1,6 juta jiwa atau 576 ribu kepala keluarga di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi juga akan mendapat paket sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan. Total anggaran Rp1 triliun.

Sementara di luar Jabodetabek, kata Jokowi, juga akan mendapatkan bansos tunai yang diberikan kepada 9 juta kepala keluarga sebesar Rp600 per bulan selama 3 bulan. Namun, ini berlaku bagi mereka yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Anggaran yang dikucurkan Rp16,2 triliun.

"Kemudian, juga sebagian dana desa, juga segera dialokasikan untuk bansos di desa, diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran Rp21 triliun," ujarnya.

Ekonomi Jakarta Turun

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebutkan kondisi perekonomian di DKI Jakarta turun hingga 60 persen akibat pandemi virus corona. Sektor pariwisata paling berdampak akibat Covid-19.

"Kalau penurunan (ekonomi) 60 persen sudah," Kata Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi.

Perekonomian Jakarta terpuruk menyusul sejumlah sektor industri terdampak pandemi corona. Paling parah terjadi di sektor pariwisata termasuk perhotelan, restoran, dan tempat hiburan.

Kebijakan yang mengharuskan karyawan atau pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH) juga membuat kondisi ekonomi jadi makin mencemaskan.

(kha)