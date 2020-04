PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi mengambil kebijakan larangan mudik di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Larangan mudik itu berlaku untuk semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.

Jokowi menuturkan, berdasarkan hasil kajian dan pendalaman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ditemukan fakta bahwa 68% warga tidak melakukan mudik. Sedangkan 24% lainnya bersikeras akan melakikan mudik. Sementara itu sudah ada 7% warga yang mudik.

Kementerian Perhubungan pun kini tengah menyusun regulasi larangan mudik dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Larangan mudik berlaku mulai 24 April hingga lebaran H+2 dengan tetap melihat perkembangan penyebaran covid-19.

“Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi Covid-19,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

Kebijakan pelarangan mudik ini membuat UMKM di Pantura, yang selama ini mengandalkan penghasilan dari momen tahunan terancam gulung tikar. Salah satunya adalah Lili (68), seorang pemilik toko oleh-oleh khas Cirebon, Jawa Barat.

Kepada Okezone, Lili mengaku khawatir kebijakan pelarangan mudik ini akan berpengaruh terhadap penjualan di toko oleh-olehnya. Sebab, menurutnya, sejak adanya pandemi Covid-19 saja penjualan oleh-oleh khas Cirebon di tokonya mengalami penurunan.

Toko oleh-oleh milik Lili berada di samping jalur Pantura Cirebon. Karena strategis, setiap musim mudik lebaran tokonya selalu ramai didatangi pembeli yang merupakan pemudik dari luar kota. Bahkan, Lili bisa mendapat keuntungan sebesar Rp25 juta pada musim mudik lebaran.

"Berdampak sekali (pelarangan mudik). Sekarang aja penghasilan menurun drastis. Biasanya rame kalau mau lebaran itu. Seminggu mau lebaran sama seminggu sesudah lebaran. Habis lebaran biasanya ada sisa sampai Rp25 juta. Lumayan bisa buat beli pakaian," kata Lili saat berbincang dengan Okezone, Rabu (22/4/2020).

Lebih dari 20 tahun Lili sudah menjual oleh-oleh khas Cirebon. Lili mengungkapkan, di hari-hari biasa ia bisa mendapat keuntungan sebesar Rp1 juta. Namun karena pandemi virus corona, pendapatannya menurun sampai Rp200 ribu.

"Kalau sekarang menurun drastis. Kadang dapet 200 ribu. Dapet 1 juta aja jarang-jarang. Sebelum corona tuh bisa dapet lebih 1 juta. Kalo sekarang susah. Cuman 200 ribu sama 500 ribu," ujar Lili.

Selain Lili, kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pelarangan mudik juga dirasakan oleh penjual batik di Pasar Batik Trusmi, Cirebon, Jawa Barat.

Kepala Pasar Batik Trusmi, Subandi menyampaikan, sejak adanya pandemi Corona jumlah pengunjung yang datang ke Pasar Batik Trusmi mengalami penurunan. Bahkan, penurunan tersebut mencapai 90 persen. Ia memperkirakan penurunan pengunjung ini bisa lebih parah saat mudik dilarang pemerintah.

Dijelaskannya, hampir 80 persen pembeli batik di Pasar Batik Trusmi berasal dari luar kota. Ketika mudik dilarang, secara otomatis jumlah pengunjung pasti akan berkurang.

"Sangat berpengaruh sekali. Jangankan mudik dilarang, sekarang aja gak bisa keluar dari kotanya untuk masuk ke sini. Sedangkan di pasar batik mengandalkan pembeli dari luar kota atau pendatang. 80 persen pembeli dari luar kota," ungkap Subandi saat ditemui Okezone.

Subandi menerangkan, saat pengunjung ramai, pedagang di Pasar Batik Trusmi bisa mendapat keuntungan sebesar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Ia menuturkan, Pasar Batik Trusmi akan ramai didatangi pemudik saat arus balik. Mereka biasanya menjadikan batik di Pasar Batik Trusmi sebagai oleh-oleh.

Selain itu, lanjutnya, Pasar Batik Trusmi biasanya akan ramai saat akhir pekan. Namun karena pandemi Covid-19, saat ini Pasar Batik Trusmi kondisinya sangat sepi. Menurut Subandi, ada sekitar 80 sampai 90 penjual batik yang aktif berjualan di Pasar Batik Trusmi.

Larangan mudik tak hanya berdampak pada pedagang kecil dan menengah, jasa tambal ban di pantura pun terancam merugi akibat kebijakan ini. Salah satunya adalah Suharto (70), penambal ban di sekitar pantura Cirebon.

Ia mengaku merasa khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatannya. Menurutnya, saat musim mudik lebaran, banyak pemudik yang memakai sepeda motor akan menggunakan jasanya.

"Kalau mudik banyak yang nambal sampai antre. Sehari ada 15 yang nambal atau isi angin," tukasnya.

Larangan Mudik Buat UMKM Daerah Lesu

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistura menjelaskan, larangan mudik jadi cobaan berat bagi pelaku UMKM di daerah. Terutama bagi mereka yang menggantungkan harapan pada musim mudik.

“Bisa dibayangkan banyak pelaku usaha khususnya yang levelnya UMKM itu berharap adanya putaran uang saat lebaran. Itu mereka mempersiapkan ini hingga empat bulan sebelumnya, bahkan sebelum corona,” ungkap Bhima saat dihubungi Okezone, Rabu (22/4/2020).

Bhima menambahkan, ada perputaran puluan triliun dari pusat kemudian ke daerah-daerah jika larang mudik diterapkan. Ia mendesak pemerintah harus bertanggungjawab menangani masalah tersebut.

“Sekarang stimulus kita cuma 2,5 persen dari PDB sudah gitu banyak stimulus yang tidak tepat sasaran, seperti kartu prakerja dan harapannya pertama pemerintah naikkan stimulus. Kalau bisa sampai 10 persen dari PDB,” lanjut Bhima.

Kedua, jelas ekonom muda ini, efektivitas bantuana juga harus diberbanyak dan diperkuat. Ia pun menganjurkan pemerintah menanggung biaya hidup dan ganti rugi kepada UMKM dengan bantuan langsung tunai (BLT).

“Kenapa ada BLT? Paling enggak itu bisa menjaga daya beli. Kalau ada pekerja yang berada misalnya di Jakarta atau Jabodetabek kemudian dia ingin mentransfer uangnya ke daerah, BLT ini juga bisa menjaga daya beli masyarakat di daerah,” ungkapnya.

Kemudian yang paling penting, jelasnya, pemerintah memberikan kompensasi berupa subsidi LPG 3 kg, dan diskon tarif listrik. Pemerintah juga kiranya harus mempertimbangkan subsidi internet gratis selama dua bulan atau tiga bulan.

“Tujuannya adalah supaya orang yang tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, mereka bisa memberikan bingkisan, mereka bisa mengirimkan parcel melalui e-commers,” ungkapnya.

Sebaran Uang ke Desa Terhambat

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menyebut potensi dana yang masuk ke desa selama Ramadan hingga Lebaran mencapai Rp3,4 triliun. Namun dana tersebut kemungkinan tidak bisa mengalir ke desa tahun ini karena adanya larangan mudik.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mengatakan angka itu hanya berasal dari nominal gaji terakhir atau tunjangan hari raya (THR) yang dibawa oleh para perantau dari kota ke kampung halamannya. Hal itu mengacu data jumlah yang mudik sebanyak 23 juta orang pada tahun 2019.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pasti ada dampak ekonomi dari larangan mudik tersebut. Untuk itu, pemerintah menyiasatinya dengan penyaluran bantuan sosial yang ada untuk menyangga perekonomian.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran Rp110 triliun untuk kebutuhan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam APBN 2020 dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak dari pendemi virus corona.

UMKM yang Terdampak

Crisis Centre Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) memaparkan, ada sekira 1.569 UMKM di Jawa Barat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Jumlah tersebut merupakan data sementara yang dilakukan pada 24 Maret sampai 19 April 2020. Secara nasional, ada sekira 7.994 UMKM yang merugi akibat menyebarnya Virus Corona.

Dari sisi skala usaha, yang paling terdampak adalah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya usaha harian. Mereka diantaranya adalah pedagang kuliner harian, pedagang kaki lima, usaha terkait pariwisata, dan jasa kreatif.

Dari semua UMKM terdampak yang sudah terdata, 87% diantaranya adalah pelaku usaha mikro, yang omzetnya sampai dengan Rp 300 juta per tahun.

Sebagian besar, 47% dari total UMKM terdampak yang sudah didata, merupakan pelaku usaha makanan olahan. Sebanyak 84% memiliki tenaga kerja antara 1-10 orang.

Dampak terbesar yang dialami para pelaku UMKM tersebut adalah anjloknya permintaan, yang dikeluhkan 96% responden. Sebanyak 81% mengeluhkan kenaikan harga bahan baku.

(kha)