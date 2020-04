JAKARTA – Corona virus disease atau covid-19 merebak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah bersama semua pihak pun gencar menyuarakan bersama-sama menghadapinya. Sejumlah program perlindungan diberikan, mulai social dan physical distancing, penggunaan masker untuk semua, hingga beraktivitas dari rumah saja.

Hal itu tidak lepas agar masyarakat Tanah Air lekas terbebas dari persebaran virus corona. Kemudian segera menjalani aktivitas keagamaan, sosial, dan perekonomian seperti sedia kala.

Terkait upaya memutus rantai persebaran virus corona itu, Rumah Millennials yang rutin mengadakan diskusi pun turut ambil bagian. Kali ini diskusi digelar secara daring (online) dengan mengusung tajuk M-Talks.

Ini merupakan ruang diskusi online dan offline yang mengangkat berbagai isu relevan dan menyentuh generasi muda Indonesia. Tema yang kali ini dibahas adalah industri penyiaran.

Industri penyiaran di Indonesia menunjukkan perkembangan sangat pesat beberapa tahun belakangan. Terlebih lagi, begitu pentingnya peran digital dalam mengakselerasi berbagai kegiatan penyiaran.

Hal tersebut berimbas pada proses adaptasi sumber daya manusia, utilitas teknologi, inovasi program ataupun kreativitas yang sangat dinamis dan tidak mudah ditebak. Oleh karena itu, situasi ini membutuhkan sosok pemimpin yang tangkas, adaptif, serta fleksibel.

Tidak lupa dari sisi pandang keberhasilan media penyiaran, idealnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, infrastruktur pendukung, dan tentunya sosok pemimpin media dengan cara pandang visioner.

Pemimpin tersebut dinilai harus andal dalam mengatur strategi, pengelolaan manajemen, memahami teknis penyiaran, menguasai informasi terkini terkait perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan tren terbaru, pola pikir cepat tanggap, dan wawasan yang lebih maju ke depan.

Kemudian pencapaian visi-misi serta jiwa karakter yang unik sebagai pemimpin untuk menjadi teladan bagi seluruh karyawannya.

Terkait hal tersebut, Rumah Millennials pun mengusung diskusi dalam format M-Talks dengan tema 'Leadership in Broadcasting Industry: What, How, and Why ?'. M-Talks ini akan diadakan pada Rabu 22 April 2020, pukul 19.45 hingga 21.00 WIB.

Diskusi ini akan menghadirkan dua sosok pemimpin muda yang berkiprah dalam industri penyiaran di Indonesia yaitu David Fernando Audy (CEO MNC Media Group Tbk) dan Yuliandre Darwis (Komisioner KPI 2019–2022 dan Presiden IBRAF-Presiden Penyiaran Dunia 2017–2018).

Kedua narasumber akan membahas mengenai peran kepemimpinan masa kini dalam industri penyiaran dari sektor swasta dan pemerintahan. Diskusi M-Talks ini akan dipandu langsung oleh Taufan Teguh Akbari yang merupakan founder Rumah Millennials dan wakil rektor 3 LSPR Jakarta.

Rumah Millennials akan terus menghadirkan diskusi secara offline maupun online dengan mengusung isu-isu menarik dan menyentuh generasi muda. Konsepnya adalah panel discussion, mind session, and networking.

Diharapkan diskusi seperti ini bisa memfasilitasi generasi muda untuk saling belajar, berjejaring, berbagi cerita, karya, inspirasi, serta membuka peluang bekerja sama dengan pihak inspiratif lainnya.

(han)