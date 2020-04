JAKARTA - Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Korps Bhayangkara telah membentuk Satgas Aman Nusa II, bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia.

Listyo mengingatkan kepada seluruh masyarakat, pihaknya akan menindak para pelanggar kebijakan pemerintah selama status darurat bencana wabah pandemi corona (Covid019). Penindakan dilakukan oleh Satgas yang bekerja selama 30 hari ke depan.

“Tim Satgas terus beroperasi selama status darurat bencana wabah, dan akan menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebijakan pemerintah, baik terkait percepatan penanganan Covid-19 serta penetapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di sejumlah daerah,” kata Listyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Menurut Listyo, Satgas Aman Nusa II memiliki tugas masing-masing, di antaranya Sub Satgas Pidum (Pidana Umum) akan melakukan penindakan terhadap kejahatan konvensional seperti pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan.

“Satgas V Gakkum merupakan bagian dari Satgas Aman Nusa II, terdiri dari Sub Satgas Pidum, Sub Satgas Ekonomi, serta Sub Satgas Siber. Fokus utamanya yakni pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum,” ujar Listyo.

Baca juga: Kemenhub Tak Mau Gegabah Hentikan Operasional KRL di Wilayah PSBB

Kemudian, kata Listyo, tugas Sub Satgas Ekonomi adalah mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, penindakan pelaku ekspor, antiseptik, bahan baku masker, APD dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar.

“Tugas Sub Satgas Siber melakukan penindakan hoaks Covid-19, provokator terkait Covid-19 melalui media online, serta penindakan penjualan alat kesehatan melalui media online,” ucap Listyo.

Menurut dia, selama ini Satgas Aman Nusa II sudah melakukan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum. Misalnya, Sub Satgas Pidum telah melakukan penegakan hukum dengan total kegiatan 124.195, terdiri dari 90.503 imbauan, 33.684 pembubaran massa, serta 51 penangkapan.

“Polda Metro Jaya menangkap 38 orang, Polda Jawa Barat menangkap 10 orang dan Polda Jawa Tengah menangkap 3 orang,” tutur Listyo.

Kemudian, Sub Satgas Siber juga terus melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap jejaring internet terkait dengan penyebaran hoaks, hate speech, dan kegiatan lainnya berkenaan Covid-19. Telah dilakukan 2.353 patroli siber dan 84 penangkapan.

“Sub Satgas Ekonomi juga melakukan kegiatan dalam pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 dengan total kegiatan 13.395, terdiri dari 7.441 monitoring bahan pokok, 5.954 monitoring alat kesehatan, serta 16 penindakan,” ungkapnya.

Selain itu, Listyo mengungkap jajaran Polda yang terbanyak mendukung penanganan Covid-19, dari 19 Maret sampai 15 April 2020. Polda Metro Jaya 86.638 kegiatan, Polda Banten 19.893 kegiatan, serta Polda Jawa Timur 7.082 kegiatan.

“Bareskrim melalui Satgas Aman Nusa II melakukan analisis dan evaluasi secara berkala termasuk cara bertindak yang disesuaikan dengan kondisi psikologis masyarakat,” lanjut Listyo.

Di samping itu, Listyo mengatakan Polri juga telah melakukan upaya pencegahan seperti kegiatan pengawalan dan pembatasan di beberapa titik masuk PSBB yang tersebar di sejumlah daerah guna memutus mata rantai penyebaran corona.

“Di Jakarta sebanyak 33 titik, Kota Bekasi 30 titik, Kabupaten Bekasi 20 titik, Depok 20 titik, Tangerang Kota 22 titik, Tangerang Selatan 21 titik, Bandara Soetta 1 titik, serta KP3 Tanjung Priok 1 titik,” tutup Listyo.

(qlh)