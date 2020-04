View this post on Instagram

Saya menerima informasi dari Cimahi, Jawa Barat, tentang kerukunan antartetangga di suatu kompleks yang sangat baik. Saat seorang warganya dinyatakan positif dan menjalani isolasi mandiri, tetangga-tetangganya membantu. Tidak malah mengucilkan. Kegotongroyongan seperti inilah yang harus terus kita gaungkan. Kepedulian masyarakat terhadap warga di sekitarnya yang membutuhkan bantuan di saat isolasi dan perawatan Covid-19 secara mandiri akan meringankan kesulitan yang kita hadapi. Dengan bergotong royong dan kedisiplinan yang tinggi, kita akan melalui masa-masa sulit ini.