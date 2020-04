JAKARTA – Foto bersama Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang mengenakan baju mirip hazmat atau alat pelindung diri (APD) di depan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, viral di media sosial.

Foto itu sempat menuai kritik netizen atau warganet. Mereka memprotes anggota DPR yang tergabung dalam Satgas itu mengenakan APD. Sementara sejumlah rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan kini kekurangan APD.

Warganet Hanifah Andini melalui akun Twitternya @Hanifah933 ikut membagikan foto tersebut.

"Dear @DPR_RI Foto Selfie dgn memakai BAJU APD sementara PARAMEDIS diseluruh Nusantara BERJIBAKU KEKURANGAN APD ...You are all so embarrassing and heartless #TotalitasLawanCorona," tulis akun @Hanifah933 seperti lihat Okezone, Kamis (16/4/2020).

Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons kritikan netizen. Menurutnya pakaian putih dikenakan para satgas bukan APD seperti yang digunakan oleh tenaga medis dalam menangani pasien corona.

“Yang kami pakai itu menyerupai, tapi bahannya berbeda,” kata Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta.

Dasco mengatakan pakain putih serupa hazmat itu adalah seragam Satgas Lawan Covid-19 DPR dan hanya bisa sekali digunakan.

“Mungkin maksudnya mau memberi masukan, tapi kita kasih tahu yang namanya satgas itu kan boleh pakai seragam apa saja. Kebetulan kita satgas seragamnya menyerupai APD, kenapa dibilang menyerupai? Karena bahan standar yang kita pakai kan bukan standar APD. Yang kita sumbang baru standar APD,” ujar politikus Gerindra.

Wakil Ketua Komisi IX sekaligus Deputi Hubungan Antarlembaga Satgas Lawan Covid-19 DPR, Melki Laka Lena mengatakan, seragam putih yang di foto itu digunakansatgas saat mendistribusikan bantuan APD ke Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. “Sesuai prosedur dan protokol kesehatan, Satgas DPR RI yang kunjungi RS Darurat Wisma Atlet melihat kondisi lapangan harus memakai APD standar biasa untuk mencegah penularan,” kata Melki. Dia menegaskan seragan putih yang menyerupai APD ini sengaja dibuat oleh Satgas Lawan Covid-19 agar tidak menggunakan APD yang disediakan oleh tempat tujuan saat mereka memberikan bantuan. "Dari DPR RI rombongan ke Wisma Atlet pakai bus DPR RI. Kita tidak mau repotkan Wisma Atlet makanya pakai APD sendiri yang juga disumbangkan ke berbagai rumah sakit," jelas Melki.