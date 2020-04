JAKARTA – Video kepedulian Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo yang terjun langsung membagikan sembako kepada masyarakat tidak mampu viral.

Video berdurasi kurang dari satu menit ini diunggah melalui akun Instagram @liliana_tanoesoedibjo. Hingga saat ini, video tersebut sudah dilihat lebih dari 150.000 dan disukai lebih dari 14.000 orang.

Kepedulian Liliana bagi-bagi sembako itu dilakukan Liliana di sekitar kawasan Jakarta Selatan.

Liliana tampak memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan membagikan tumpukan paket sembako yang telah ditata rapi di bagasi belakang mobilnya.

Masyarakat yang menerima bantuan pun tertib dan selalu diingatkan tetap menjaga jarak.

Dalam video itu, Liliana menyantumkan keterangan yang bertuliskan, "WWG's Love Happiness is when we can share."

Di video lain yang diunggah ada momen menyentuh hati terlihat saat Liliana menyerahkan bantuan kepada dua orang anak dan nenek tua. Dia membersihkan kedua tangan anak tersebut dengan hand sanitizer sebelum menerima bantuan.

Aksi sosial Liliana ini pun mendapatkan reaksi positif dari masyarakat.

Salah satu akun @lialukman mengaku sangat bangga atas aksi sosial yang dilakukan oleh ibu lima anak ini di tengah pandemi virus corona.

"So pround of you Bu, di saat situasi seperti ini, it's meaningful Bu. Ibu benar-benar tulus. Banyak pelajaran yang saya dapat Bu, GBU Bu," tulisnya.

Komentar ini pun ditanggapi baik oleh Liliana. Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk saling berbagi dan kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Kita harus lakukan yang kita bisa saat kita punya kesempatan," ujar Liliana.

Sejumlah doa juga dihaturkan para netizen kepada Liliana. Mereka berharap setiap kebaikan yang dilakukannya mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan.

"Semoga amal perbuatan Ibu dibalas Tuhan Yang Maha Esa, Bu liliana baik sekali," ujar pemilik akun @putri.qherdihati.

"Sehat selalu ya ibu Liliana Tanoesoedibjo, berkah buat keluarga ibu, tapi 'salfok' sama adik-adiknya bilang "makasih kakak" aku wakilin aja makasih Ibu Liliana Tanoesoedibjo," ujar @christarjhon.

Selain itu ragam komentar lainnya juga datang dari para pesohor Tanah Air, seperti musisi Maia Estianty dan aktris Felicya Angellista.

"Lanjutkan Bu tugas mulia berbagi," tulis @maiaestiantireal.

"Luar biasa ibu Tuhan memberkatimu selalu," kata @felicyangelista

(erh)