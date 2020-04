JAKARTA – KH Hasyim Asyari, pendiri organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU), lahir pada 10 April 1875. Tidak hanya itu, peristiwa penting dan bersejarah lainnya juga terjadi pada tanggal hari ini.

Okezone pun telah merangkum di antaranya, sebagaimana dihimpun dari Wikipedia.org, Jumat (10/4/2020).

1815 – Letusan Gunung Tambora

Erupsi Tambora menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah dunia. Gunung Tambora meletus dengan dahsyat pada 10 April 1815.

Debunya bahkan sampai menyelimuti beberapa pulau di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Kemudian menyebabkan pendinginan global dan terjadinya tahun tanpa musim panas.

1875 – Pendiri NU KH Hasyim Asyari Lahir

Kiai Haji Hasjim Asyari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ia lahir pada 10 April 1875.

Ayahnya bernama Kiai Asyari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah.

Sementara saudara-saudaranya yakni Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radiah, Hassan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan.

1912 – Titanic Tinggalkan Pelabuhan Sebelum Tenggelam

Kapal Pesiar Titanic pada 10 April 1912 meninggalkan Pelabuhan Southampton di Inggris sebelum akhirnya tenggelam.

Setelah lima hari berlayar, atau pada 15 April 1912, kapal bermuatan besar tersebut menabrak gunung es di Samudera Atlantik Utara sampai kemudian karam.

1919 – Pemimpin Revolusi Meksiko Emiliano Zapata Ditembak Mati

Emiliano Zapata lahir di Morelos, selatan Meksiko, pada 8 Februari 1879. Ia dilaporkan meninggal pada 10 April 1919 dalam usia 40 tahun.

Zapata merupakan salah seorang pemimpin dalam Revolusi Meksiko melawan diktator Porfirio Díaz yang terjadi pada 1910.

Ia dianggap sebagai seorang pahlawan nasional Meksiko. Kota, jalan, maupun perumahan di Meksiko sering dinamai 'Emiliano Zapata'. Potretnya juga beberapa kali dicantumkan di uang peso Meksiko.

1970 – Paul McCartney Umumkan The Beatles Bubar

Paul McCartney adalah beatle pertama yang ikut serta dalam proyek musik di luar grup tersebut, ketika ia menulis lagu-lagu untuk film 'The Family Way' pada 1966.

Soundtrack-nya kemudian dirilis sebagai album dan memenangkan Ivor Novello Award untuk 'Lagu Tema Instrumental Terbaik', mengungguli musisi jazz ternama Mike Turner.

McCartney menulis lagu dan memproduksi artis-artis lain, seperti Mary Hopkin, Badfinger, dan The Bonzo Dog Band.

Lalu pada 1966, McCartney diminta menulis lagu untuk produksi National Theatre, As You Like It, dari William Shakespeare, namun dia menolaknya.

2010 – Pesawat Presiden Polandia Jatuh di Rusia

Pada 10 April 2010, Pesawat Tupolev Tu-154M yang mengangkut Presiden Polandia Lech Kaczyński, anggota pemerintahan, dewan legislatif Polandia, dan komandan Angkatan Bersenjata Polandia, jatuh di dekat Bandar Udara Smolensk-North.

Peristiwa ini menewaskan 132 penumpang, termasuk Presiden Kaczynski. Para penumpang awalnya berniat menghadiri peringatan 70 tahun peristiwa pembantaian Katyn.

Beberapa jam setelah kecelakaan terjadi. Informasi detail mengenai penyebab kecelakaan masih belum jelas. Beberapa media melaporkan bahwa Pesawat Tu-154 menabrak pohon.

(han)