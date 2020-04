JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak sosial ekonomi di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Selain menyiapkan program bantuan sosial (bansos) yang harus tepat sasaran, Presiden juga meminta Menteri Sosial (Mensos) melakukan distribusi terhadap paket sembilan bahan pokok (sembako).

"Saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan juga Kartu Prakerja yang akan segera dimulai tanggal 9 April ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas via video conference, Selasa (7/4/2020).

Jokowi menambahkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran Program Kartu Prakerja dari semula Rp10 triliun, menjadi Rp20 triliun. Dia berharap program tersebut dapat bermanfaat bagi mereka yang merasakan dampak pandemi corona.

"Dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang terutama untuk yang kena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19," ucap Presiden.

Pekan lalu Kepala Negara juga telah menyampaikan bahwa bahwa tarif listrik bagi 24 juta pelanggan 450 VA digratiskan dan 7 juta pelanggan 900 VA didiskon 50 persen selama April-Juni.

"Karena program-program ini penting bagi rakyat. Saya ingin menekankan beberapa hal, yang pertama, pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name by address, sehingga tepat dan akurat," pungkasnya.

