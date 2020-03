JAKARTA - Pemerintah mengapresiasi seluruh pekerja yang masih bertugas di luar rumah, meskipun saat ini Indonesia sedang dirundung pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kami apresiasi para petugas yang laksanakan amanat untuk tugas di luar rumah," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers live streaming di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Yuri sapaannya mengungkap, apresiasi dan rasa hormat pemerintah itu diberikan kepada tenaga medis, aparat keamanan, pengemudi jasa transportasi, jasa kurir, supir ojek online maupun angkutan umum.

Mereka, kata Yuri, merupakan sosok-sosok yang tetap diperlukan dan harus menjalankan tugasnya meskipun di tengah kondisi pandemi corona.

"Mereka adalah sosok yang angkat banner 'We stay here for you, please stay home for us' atau kami kerja diluar untuk anda, dan anda tetap di rumah untuk kami," ujar Yuri

Tak hanya itu, Pemerintah, dikatakan Yuri, juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para karyawan, lantaran tetap produktif meskipun harus bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

"Kami makasih para pekerja yang telah patuh turuti anjuran pimpinan kantor untuk tetap produktif dengan kerja WFH," tutup Yuri.

(wal)