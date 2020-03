JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran perjalanan dinas dan beberapa anggaran lainnya yang terhitung tidak penting.

"Kegiatan-kegiatan yang dirasakan tidak penting atau tidak perlu dilaksanakan sekarang, maka bisa direalokasi menjadi anggaran penanganan, seperti belanja perjalanan dinas," kata Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Syafrizal dalam keterangannya, Rabu (25/3/2020).

Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran itu dilakukan untuk memenuhi penanganan corona virus disease (Covid-19), seperti peningkatan kapasitas rumah sakit dan ruangan isolasi.

"Mulai level provinsi, kabupaten/kota, kemudian Kecamatan, kelurahan, desa, sampai RT/RW. Semuanya perlu digerakkan," terangnya.

Di lain sisi, lanjut dia, pemerintah terus berupaya menekan angka penularan virus corona melalui sejumlah kebijakan, seperti social distancing (pembatasan kegiatan sosial) dan self isolated (isolasi mandiri).

Hal tersebut, jelas dia, membutuhkan biaya, khususnya bagi masyarakat yang melakukan work from home, school from home, dan stay at home, terkait dengan kebutuhan logistiknya.

"Ini perlu di-support dengan kebutuhan dasar. Oleh karenanya pemda perlu juga mengalokasikan untuk mencukupkan kebutuhan layanan dasar, seperti logistik dan lain semacamnya," terang dia.

(han)