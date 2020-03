GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk membantu upaya pemerintah dalam menangani wabah virus korona baru (COVID-19), salah satunya dengan cara menjaga kebersihan dan kesehatan.

Melalui akun Twitternya, Ganjar meminta masyarakat, khususnya di Jawa Timur untuk bergotong-royong menghadapi wabah yang tengah melanda negeri.

Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menambah 46 rumah sakit untuk mendukung upaya penanganan COVID-19.

“Never give up! Kita mesti gotong royong menghadapi ini. Jgn saling menyalahkan, jgn saling lempar tangan. Hari ini di Jateng 46 RS kita tambah utk back up. Ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah ataupun masyarakat, tp tanggungjawab kita semua. Jaga kesehatan dan kebersihan!” demikian disampaikan Ganjar melalui akun Twitternya, Sabtu (14/3/2020).

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyediakan hotline penanganan COVID-19 di nomor 024-3580713 dan di nomor 082313600560.

