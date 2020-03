JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi agarĀ merekomendasikan sejumlah langkah dalam penanganan wabah virus korona atau Covid-19.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Dirjen WHO Theodros Adhanom itu diterbitkan pada 10 Maret 2020. Salah satu rekomendasi WHO tersebut meminta pemerintah untuk mendeklarasikan darurat nasional korona.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikaso Fadjroel Rachman membenarkan adanya surat rekomendasi dari WHO tersebut. "Betul," kata dia kepada Okezone, Jumat (13/3/2020).

Ia menjelaskan bahwa selama ini Presiden Jokowi memang telah bisa bersurat dengan berbagai lembaga internasional.

Menurut dia, selama ini pemerintah juga telah melaksanakan sebagian besar rekomendasi yang diminta WHO tersebut. "Surat-menyurat biasa antara lembaga-lembaga internasional dengan Presidsn Joko Widodo," lanjutnya.

"Sebagian besar rekomendasinya sudah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia selama wabah Covid-19 ini," tutur dia.

Terpisah, Plt Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah membenarkan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pembicaraan langsung dengan Theodros Adhanom. Ia menjelaskan bahwa surat rekomendasi WHO tersebut memang selalu diberikan kepada negara yang mengalami penyebaran lokal terkait Covid-19.

"Dari apa yang saya baca rekomendasi tersebut adalah rekomendasi umum yang diberikan WHO ke semua negara yang alami local transmission. saya tahu WHO memiliki apa yang dinamakan WHO global preparednes and response plan," tandasnya.

(aky)