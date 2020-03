JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi Kesiapan Pengamanan Operasi Ketupat Tahun 2020 pada Kamis 12 Maret kemarin.

Menurutnya rapat tersebut sebagai langkah agar adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antar instansi dalam menghadapi arus mudik lebaran.

“Koordinasi dan sinergitas bersama instansi terkait di lapangan dikuatkan khususnya daerah yang dilalui para pemudik,” kata Istiono dalam keterangannya kepada Okezone di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Istiono menekankan arus mudik ataupun arus balik pada jalur Sumatera dan Bali harus diskenariokan lebih awal. Seperti halnya di Tol Elevated KM 48 guna mengantisipasi Bottle Neck (penyempitan jalur) pada KM 47.

“Untuk wilayah Jabar arus mudik akan terbebani di Tol Elevated Km 48, kemudian agar dipersiapkan untuk antisipasi di Bottle Neck pada KM 47, semua kendala seperti kehabisan bensin dan penerangan juga harus disiapkan langkah-langkahnya,” ujarnya.

Baca Juga: Kakorlantas Polri Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran 2020 di Tol Manado-Bitung

Selain itu, sambung Istiono, skenario yang harus dipersiapkan secara matang dalam menyambut arus mudik yaitu oke way pada KM 70-414 Kalikangkung. Adapun one way tersebut akan diberlakukan secara situasional.

" Untuk arus balik yang menjadi perhatian masalah di KM 66, karena adanya pertemuan arus yang dari arah Bandung dan Jateng, agar diatur skenario bagaimana caranya agar tidak terjadi penumpukan," tutur Istiono.

Adapun rapat koordinasi Kesiapan Pengamanan Operasi Ketupat Tahun 2020 turut hadir Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, dan peserta Rakor perwakilan dari Bina Marga, Jasa Marga, Dirlantas se-Indonesia, dan Kasat Lantas se-Indonesia.

(kha)