JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis merotasi sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Dari beberapa Pati yang dilakukan rotasi salah satunya adalah Brigjen Wahyu Hadiningrat yang diangkat menjadi Wakabareskrim Polri.

Rotasi sejumlah Pati dan Pamen Polri ini tertuang dalam surat telegram rahasia (TR) dengan nomor ST/760/III/KEP/2020 dan ST/761/III/KEP/2020 pada Selasa (3/3/2020). Surat itu ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SSDM Irjen Pol Eko Indra Heri.

Baca Juga: Tinjau Kontainer Medik Udara, Panglima TNI: Dapat Digunakan untuk Isolasi Pasien Korona

Sementara itu, Irjen R Antam Novambar dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri dan ditugaskan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian, Brigjen Hendro Pandowo diangkat sebagai Wakapolda Metro Jaya menggantikan Wahyu Hadiningrat. Posisi Hendro di Karo Provos Div Propam Polri akan diisi oleh Kombes Ramdani Hidayat.

Selain itu, Komjen Mochamad Iriawan atau yang kerap disapa Iwan Bule, dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri dalam rangka pensiun.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono membenarkan rotasi Pati dan Pamen Polri tersebut. Menurutnya hal itu biasa dilakukan guna peningkatan kerja.

"Iya betul, mutasi perwira tinggi, pejabat utama Polda Metro adalah hal yang alami dalam organisasi Polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi, dan dalam rangka meningkatkan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/3/2020).

Baca Juga: Harun Masiku Hampir 2 Bulan Menghilang, KPK: Tak Ada Kendala Pencarian

(fid)