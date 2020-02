JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengakui banyak menerima kritikan dari berbagai pihak setelah menjabat sebagai Menhan. Pengakuan itu diungkapkan kepada juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun twitternya, @Dahnilanzar.

"Setelah Jumatan tadi dalam perjalanan dari Masjid Taqwa menuju kantor Menhan, saya berbincang berdua di mobil Golf bersama Pak @prabowo. Saya cerita tentang harapan publik dan kritik Publik kepada beliau. 'Nin, saya sudah diberikan Tuhan banyak keberkahan'," kata pengguna akun @Dahnilanzar.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan kritik dan dibenci adalah hal yang wajar. namun begitu, Prabowo menilai yang paling terpenting adalah melakukan yang terbaik.

"Di Usia saya saat ini saya hanya ingin Do The Best untuk rakyat, ada yang senang dan berharap, kritik bahkan benci itu wajar. DO The Best aja," lanjutnya.

Prabowo menambahkan, untuk menjadi seorang pejabat publik, harus tahan dengan tinjuan atau kritik dari publik. Dia mengaku mengambil kritik tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.

"Para pembuat kebijakan harus siap dan bersedia menjadi 'samsak tinjuan publik', dan terus saja bekerja dengan baik, ambil 'tinjuan (kritik)' yang benar dan baik untuk perbaiki kinerja kita hari ini dan kedepan. Saya sudah diberikan surplus umur yang banyak nin," tukasnya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto termasuk menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang kerap dikritik. Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerang Prabowo Subianto karena sering berpergian ke luar negeri untuk kunjungan kerja.

