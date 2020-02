TANGERANG SELATAN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Inews.id menggelar program SDA Goes To School di SMAN 2, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel). Kegiatan itu terselenggara dalam rangka memeringati Hari Air Dunia ke-28 tahun 2020.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR menghelat acara itu bagi siswa jenjang SMA dan SMK sejabodetabek. Tuan rumahnya sendiri terbagi 3 sekolah, yakni SMAN 6 Jakarta yang berlangsung pada 11 Februari 2020, lalu SMAN 1 Bekasi pada 12 Februari, dan terakhir di SMAN 2 Tangsel yang digelar hari ini, Senin (17/2/2020).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan SDA Goes To School ini tidak lagi dilaksanakan di lingkungan kantor PUPR, untuk tahun ini DItjen SDA menjemput bola ke 3 sekolah itu dengan bentuk kolaborasi bersama generasi milenial atau generasi Z, dengan agenda pemilihan duta hari air.

Kepala Sub Bagian Komunikasi Publik Ditjen SDA Kemen PUPR, Ade Satyadharma, menjelaskan, Hari Air Dunia kali ini memiliki rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah SDA Goes To School yang melibatkan generasi milenial.

Baca Juga: Sambut HAS, Inews Bareng SDA PUPR Goes to School di Bekasi

"Kita ingin libatkan peran generasi milenial atau generasi Z, supaya mereka mengetahui pengelolaan sumber daya air. Jadi mereka bisa merawat, bisa menjaga, dan bisa melestarikan sumber daya air ke depannya," katanya kepada Okezone.

Dijelaskannya, generasi milenial atau generasi Z harus terlibat dalam mengampanyekan cara mengelola sumber daya air serta mengajak masyarakat menjaga kelestarian sumber air agar bisa menciptakan mata air, bukan justru air mata.

Pada tahun 2020 ini, tema Hari Air Dunia ini adalah "Water and Climate Change" atau disebut juga "Air dan Perubahan Iklim". Maknanya adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dimana air memiliki peran penting dalam mitigasi bencana.

Dalam seleksi duta Hari Air Dunia 2020 ini, akan dipilih masing-masing pada 3 sekolah penyelenggara itu sebanyak 4 pasang. Sehingga totalnya ada 12 pasang yang akan masuk semifinal. Berikutnya mereka yang akan masuk final adalah 6 pasang.

"Kalau semifinal nanti akan dilaksanakan di kementerian PUPR, karena di sana kita ada perpustakaan. Sekalian yang masuk semifinal mengetahui lebih jelas, lebih paham lagi bahwa kegiatan sumber daya air seperti apa. Nanti finalnya akan dilangsungkan di SMAN 6 (Jakarta) kembali," ucapnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 2 Tangsel, Neng Nurhemah, mengaku menyambut baik atas digelarnya SDA Goes To School di sekolahnya. Dia berharap, kegiatan itu bisa menambah wawasan para siswa untuk mengelola air dalam kehiupan sehari-hari. "Kepedulian terhadap lingkungan dan kebijakan terhadap penggunaan air memang harus dimulai sejak anak-anak. Karena mereka lah yang akan meneruskan generasi yang akan datang," tuturnya. Dilanjutkan Neng, di antara sekian banyak implementasi atas pengelolaan air itu maka salah satunya adalah menjadikan para siswa lebih peka bagaimana menggunakan air baik di sekolah ataupun di rumah, bahkan di manapun berada. "Di program sekolah berarti ya hemat air. Insya Allah tidak ada keran yang bocor, setiap kali mereka melihat keran air bocor maka harus ditutup, dan apabila sulit maka dilaporkan ke sekolah," tukasnya.