JAKARTA - Basuki Tjahja Purnama (Ahok) meluncurkan buku ‘Panggil Saya BTP: Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Mako Brimob’, di Jakarta, Senin (17/2/2020). Dia pun menceritakan hal yang melatarbelakanginya meluncurkan buku ini.

Ahok bercerita, dirinya sempat kebingungan karena tak banyak aktifitas yang bisa dilakukannya di dalam penjara. Untuk itulah, dia akhirnya memutuskan menghabiskan waktunya dengan menulis.

“Lu daripada bengong-bengong, tulis lah. Ya udah saya ambil tulis, tiap hari selembar habis,” kata Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku karena rutin menulis, tanpa terasa bisa menyelesaikan buku setebal 615 halaman.

“Aku terusin saja isi waktu, enggak terasa sudah 615 halaman. Tapi saya punya lagi folio 620 halaman,” kata Ahok.

Menurut dia, buku tersebut ditulis saat mengalami masa-masa stres, kecewa, marah dalam menjalani masa hukuman.

“Saya berusaha I’m doing my best. Jadi saya tulis I’m doing my best. Waktu saya stres, kalau saya lagi kecewa atau marah saya tulis. Kekecewaan kemarahan saya tulis, lalu solusinya apa? Saya harus temukan sendiri,” ucapnya.

Ahok bebas dari penjara pada 24 Januari 2019. Ahok mendekam selama kurang lebih dua tahun usai dinyatakan bersalah dalam kasus penistaan agama.

