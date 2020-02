JAKARTA – Palang Merah Indonesia (PMI) memberikan penjelasan mengenai cara-cara mencegah terjangkit dari virus korona. Sejumlah cara pun mereka paparkan.

Dimulai dari menjaga kesehatan dan kebugaran agar sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Lalu mencuci tangan menggunakan sabun.

"Mencuci tangan sampai bersih merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekira 98 persen penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting," jelas PMI dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Rabu 5 Februari 2020.

Kemudian ketika batuk dan bersin, upayakan menjaga agar orang-orang di sekitar tidak tertular. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau dengan lengan, bukan telapak tangan.

Pakai masker penutup mulut dan hidung ketika sakit atau ketika berada di tempat umum. Buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah dan cucilah tangan.

Hindari kontak dengan hewan ternak dan hewan liar yang terbukti tertular virus korona. Jangan makan daging yang tidak dimasak hingga matang.

Jika berencana berkunjung ke daerah atau negara di mana virus korona ditemukan, seperti China terutama Kota Wuhan, berhati-hatilah dan jagalah kesehatan.

"Jika mengalami gejala mirip dengan kasus tersebut setelah pergi ke negara-negara itu, tidak perlu panik. Segeralah ke rumah sakit dan beritahukan kepada petugas kesehatan tentang riwayat perjalanan Anda," paparnya.

Kemudian, apakah sudah ada pembatasan untuk bepergian ke China? PMI menerangkan, per 31 Januari 2020, WHO telah menetapkan virus korona jenis baru atau 2019-nCoV sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.

WHO menyarankan negara-negara untuk tidak membatasi perjalanan dan perdagangan ke China; guna mendukung negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah; mempercepat pengembangan vaksin dan perawatan; menghentikan penyebaran desas-desus dan informasi yang salah.

"Namun demikian pelaku perjalanan ke China harus tetap waspada selama di China dengan menjaga kesehatannya, atau disarankan menunda perjalanan ke China karena risiko penyakit ini masih sangat tinggi di China."

Lalu, amankah bepergian membawa anak-anak ke China atau negara terjangkit lainnya? PMI menyatakan jika tak ada keperluan yang mendesak disarankan tidak merencanakan bepergian ke China, apalagi membawa anak-anak.