JAKARTA - Saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto turut menjelaskan, mengapa 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru diungsikan dari Wuhan, China disemprotkan disinfektan.

Terawan meminta agar penyemprotan disinfektan kepada para WNI tersebut tidak perlu dirisaukan. Karena penyemprotan itu sudah ada rumusannya.

"Ya itu tergantung kalian (media), itu sudah ada rumusnya, itu ada inggredient-nya (bahan-bahan) engga usah takut," ujar Terawan saat di ruang rapat komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Dia pun menegaskan, jika penyemprotan disinfektan adalah bagian dari prosedur tetap (protap). Oleh sebab itu penyemprotan harus dilakukan

"Itu protap untuk militer. Jadi, itu kan waktu itu Nubika (Kompi Nuklir, Biologi, dan Kimia) memang harus dilakukan. Kan di sini ada aturan WHO (World Health Organization) ada aturan ICMM (Internasional Council of Mining and Metal), ada aturan dari militer sendiri-sendiri," tegas Terawan.

Sebelumnya diketahui beredar video di media sosial terlihat WNI yang baru saja dievakuasi sata turun pesawat langsung disiram disinfektan oleh petugas.

Dalam rapat kali ini pun beberapa anggota DPR Komisi IX juga menanyakan perihal penyemprotan itu. Karena itulah Menkes Terawan menjelaskan mengapa mereka harus disemprot disinfektan.

