Selamat Jalan Gus Sholah. Innalillahi wainnailaihi rajiun. Turut berduka cita mendalam atas berpulangnya Ulama panutan dan tokoh bangsa KH Salahuddin Wahid. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Swt dan kita semua bisa meneladani inspirasi kearifan hidupnya. Beliau adalah adik Gus Dur dan kebetulan juga alumni Araitektur ITB. Semasa hidupnya, dalam berbagai kesempatan, beliau sering menasehati saya untuk semangat membangun Indonesia, termasuk dahulu mendorong saya untuk ikut membangun negeri ini melalui pemilihan walikota Bandung tahun 2013. Selamat Jalan Gus Sholah.