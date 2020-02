View this post on Instagram

. Atas wasilah KH. DR. Muhammad Afifuddin Dimyathi dan KH. DR. Fadholan, saya dapat bersilaturrahim dengan Gus Sholah tahun lalu. Rencana saya akan silaturrahim menyerahkan disertasi saya, ternyata ada yang lebih cepat daripada niat. Semoga Allah merahmati Gus Sholah. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه الفاتحة