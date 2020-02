JAKARTA – Kabar seputar virus korona masih menjadi perhatian banyak orang untuk waspada terhadap virus korona yang belum ada vaksinnya. Sudah ada 16 negara yang mengkonfirmasi warganya terinfeksi virus mematikan itu. Di antaranya China, Thailand, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Australia.

Sejumlah penelitian terus dilakukan untuk menyenbuhkan virus mematikan ini. Virus tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim asal Mesir.

Berikut sejumlah fakta terbaru lainnya yang coba dirangkum Okezone.

1. Ditemukan Ilmuwan Asal Mesir

Ali Mohamed Zaki merupakan seorang profesor dokter asal Mesir dari Rumah Sakit Dr Soliman Fakeeh di Jeddah, Arab Saudi. Dokter Ali mempublikasikan virus tersebut di salah satu jurnal yakni The New England Journal Of Medicine (NEJM) Oktober 2012. Saat itu, ia menangani seorang pasien pria berusia 60 tahun yang mengalami serupa dengan virus corona.

Dari hasil pemeriksaan pasien tersebut menunjukkan adanya infeksi paru-paru dan dinyatakan meninggal dunia meskipun telah menjalani perawatan intensif. Namun, hasil pemeriksaan di RS tidak mengungkapkan penyebab infeksi pasien itu. Kemudian Zaki mengirim sampel ke laboratorium virologi terkemuka di Erasmus Medical Center di Rotterdam, Belanda. Akhirnya diketahui penyebab infeksi yang mematikan pasiennya yakni virus corona.

2. WHO Nyatakan Darurat Global

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan darurat kesehatan global mengenai wabah corona yang terus menyebar ke berbagai negara dalam rapat yang digelar di Jenewa, Swiss. WHO mengkhawatirkan virus mematikan tersebut dapat menyebar ke negara lain dengan sistem kesehatan yang semakin lemah. WHO merekomendasikan otoritas kesehatan nasional di seluruh dunia untuk menigkatkan pemantauan, kesiagaan, dan pencegahannya.

Tercatat ada 98 kasus di 18 negara di luar negara China yang diungkapkan WHO, namun sejauh ini tidak ada kematian. Namun, terdapat 8 kasus infeksi antar manusia yakni di Jerman, Jepang, Vietnam, dan Amerika Serikat. WHO telah menggelar tiga kali pertemuan sebelum akhirnya sampai pada keputusan ini. Keputusan tersebut dapat mendorong penambahan dana dan sumber daya dari masyarakat internasional untuk mengatasi virus tersebut yang mengancam dunia.

3. Jumlah Korban Virus Corona Baru Saat ini korban meninggal akibat terpapar virus corona saat ini telah mencapai 213 orang di negeri tirai bambu itu. Penyebab terbesar kasus ini muncul dari orang yang melakukan perjalanan dari kota Wuhan, China, yang diyakini sebagai pusat penyebaran virus corona. Sejauh ini tercatat 42 kematian baru, 30 di antaranya berasal dari Wuhan. Diketahui, 1.220 kasus baru dikonfirmasi ada di 17 kota. Total yang terjangkit virus itu mencapai 9.356 jiwa. 4. Jokowi Minta Evakuasi WNI Dipercepat Presiden Joko Widodo meminta agar segera dilakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di Wuhan dan sekitarnya terkait dengan keputusan darurat global yang diajukan oleh WHO. SelaRencananya kepulangan WNI akan dipusatkan satu bandara. Sejumlah 243 orang WNI di minta untuk segera di pulangkan menuju Indonesia dengan observasi dan sebagainya. Ada pula pilihan alat transportasi yang akan digunakan untuk mengevakuasi WNI, salah satunya sudah disiapkan pesawat baik TNI maupun komersial.(aky)