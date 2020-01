JAKARTA - Bermacam peristiwa penting dan bersejarah terdapat pada tanggal 28 Januari, mulai dari Elvis Presley melakukan debut perdana di tevelisi AS hingga hari ulang tahun Gianluigi Buffon.

Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1932 - Perang China-Jepang II: Jepang menyerang Shanghai, China

Pada tahun 1932, tentara Tiongkok dan Jepang bertempur dalam sebuah pertempuran singkat pada Insiden 28 Januari di Shanghai. Pertempuran ini menghasilkan demiliterisasi Shanghai, yang melarang Tiongkok untuk menempatkan tentara di kota mereka sendiri.

Di Manchukuo, terdapat sebuah kampanye yang sedang berlangsung untuk mengalahkan tentara sukarelawan yang bangkit karena kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak menentang Jepang.

1941 - Perang Prancis-Thailand

Perang Prancis-Thailand (1940 - 1941) adalah pertempuran yang terjadi antara Thailand dan Prancis Vichy. Perang ini disebabkan oleh permasalahan terhadap daerah di Indochina Prancis yang sebelumnya dikuasai Thailand. Daerah Indochina Prancis yang dipermasalahkan digabung dengan Thailand setelah perang ini.

1956 - Elvis Presley melakukan debut penampilan perdana di televisi AS





Elvis Aaron Presley adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika. Dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20, ia sering disebut dengan sebutan "King of Rock and Roll" atau singkatnya "the King".

Pada 28 Januari 1956 Elvis pertama kali tampil di acara hiburan yang disiarkan televisi. Dikesempatan itu dia menyanyikan lagu Heartbreak Hotel.

1978 - Hari Ulang tahun Penjaga Gawang Gianluigi Buffon





Gianluigi "Gigi" Buffon lahir di Carrara, 28 Januari 1978, ia merupakan pemain sepak bola profesional asal Italia.

Saat ini, dia bergabung kembali ke klub Juventus setelah sebelumnya dibeli klub Perancis Paris Saint-Germain pada 2018.

Buffon juga merupakan penjaga gawang utama di tim nasional sepak bola Italia. Juventus membelinya dari Parma pada 2001. Prestasi terbaiknya adalah saat mengantar Italia menjuarai Piala Dunia 2006.

Sampai saat ini, Buffon kerap disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Penghargaan yang dia dapatkan salah satunya adalah gelar penjaga gawang Terbaik Serie A yang berhasil diraih sebanyak delapan kali.

2002 - Pesawat Boeing 727-100 TAME bernomor penerbangan 120 jatuh

Pada tanggal 28 Januari 2002 terjadi kecelakaan Pesawat Boeing 727-100 TAME bernomor penerbangan 120, jatuh di Pegunungan Andes di Kolombia selatan. Dalam kejadian itu dilaporkan menewaskan 92 orang.

