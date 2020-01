JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan runway atau landasan pacu 3, east connection taxiway, hingga Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (23/1/2020). Peresmian itu dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 WIB.

Jokowi akan didampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam peresmian landasan pacu Bandara Soetta tersebut.

"Sore ini, Pak Menhub dijadwalkan akan mendampingi Bapak Presiden meresmikan runway ke-3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang diharapkan bisa menjadi solusi kepadatan aktivitas pergerakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan dalam keterangannya.

Saat ini bandara memiliki tiga landas pacu (runway) yaitu Runway 1 yang terletak di selatan serta Runway 2 dan Runway 3 di utara.

Landasan pacu (runway) ke-3 Bandara Soekarno-Hatta yang sudah beroperasi sejak akhir tahun lalu, dibangun untuk meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat yang sudah sangat tinggi di bandara tersebut.

Sehingga, dengan adanya runway ke-3 yang berukuran 3.000 x 60 meter ini diharapkan pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta tercatat meningkat dari semula 81 pergerakan pesawat per jam menjadi 114 pergerakan pesawat per jam baik lepas landas (take off) maupun pendaratan (landing).

"Hal ini cukup terasa di mana saat peak season libur natal dan tahun baru lalu, Soekarno-Hatta dapat dengan lancar melayani penerbangan yang lebih sibuk dibandingkan dengan kondisi normal. Tercatat pula, pergerakan pesawat dari runway selatan menuju runway utara yang semula membutuhkan waktu 30 menit sekarang hanya 7 menit," tuturnya.

Selain meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat, kecepatan dan pelayanan terhadap penumpang tentunya pembangunan runway ke-3 ini juga dapat meningkatkan keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

(put)