View this post on Instagram

Selamat pagi. Sebuah jembatan dengan baja pelengkung berwarna merah dan batang-batang besi penyangga yang rapi bersilangan sudah membentang di atas Sungai Katingan di Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. Inilah Jembatan Tumbang Samba, jembatan terpanjang di lintas tengah Kalimantan. Panjangnya 843,2 meter -- termasuk bentang tengah 108 meter -- dilengkapi dengan jembatan penghubung dan jalan pendekat pada kedua sisi. Struktur pelengkung baja bentang tengahnya seberat 450 ton dikerjakan di Pabrik PT Wika Beton di Subang, Jawa Barat. Saya berharap pembangunan Jembatan Tumbang Samba yang dimulai tahun 2017 itu segera rampung untuk membuka kawasan terisolir di Utara Katingan, dan melengkapi jaringan jalan nasional dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat dan sebaliknya. Semakin terhubungnya Lintas Tengah Kalimantan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan karena di sekitarnya terdapat perkebunan dan pertambangan.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Jan 22, 2020 at 5:44pm PST