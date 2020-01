View this post on Instagram

Tahun 2019 berlalu, tahun 2020 datang menjelang. Sebagai bangsa yang besar, kita telah melalui berbagai ujian dan kita patut berbangga telah mencatatkan banyak pencapaian. Dan sekarang, kita siap menyongsong tantangan dan peluang pada hari-hari mendatang dengan penuh optimisme. Kendati dunia masih berselubung ketidakpastian global, kita punya modal persatuan, kerukunan, dan kerja keras untuk menghadapinya.