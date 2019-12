JAKARTA - Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap dua pelaku penyiraman air keras ke penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pelaku diketahui berinisial RM dan RB.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menangkap dua pelaku penyiraman Novel Baswedan di Jalan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

"Iya kita tangkap tadi malam di Cimanggis Depok, dua pelaku berinisial RM dan RB," kata Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (27/12/2019).

Sebagaimana diketahui, Novel Baswedan disiram air keras usai salat subuh berjamaah di Masjid Al Ikhasan dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 17April 2017.

Novel Baswedan sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta lalu dirujuk ke Singapura. Selama 10 bulan dirawat di Negeri Singa, Novel kembali ke Indonesia. Tapi matanya tak lagi sempurna. Mata kiri dilaporkan sudah tak berfungsi akibat terkena air keras. Novel kembali bekerja di‎ KPK mulai 27 Juli 2018‎.

