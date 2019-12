JAKARTA – Aparat Bareskrim Polri menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pelaku berjumlah 2 orang berinisial RB dan RM.

"Tim teknis kerja sama dengan Brimob telah mengamankan terduga pelaku ada dua, berinisial RB dan RM," kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Listyo mengatakan, keduanya diamankan semalam di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, Novel Baswedan disiram air keras usai salat subuh berjamaah di Masjid Al Ikhasan dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 17April 2017.

Novel Baswedan sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta lalu dirujuk ke Singapura. Selama 10 bulan dirawat di Negeri Singa, Novel kembali ke Indonesia. Tapi matanya tak lagi sempurna. Mata kiri dilaporkan sudah tak berfungsi akibat terkena air keras. Novel kembali bekerja di‎ KPK mulai 27 Juli 2018‎. (erh)

