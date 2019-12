SEBAGAI putra dari Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming memang kerap menjadi sorotan publik. Keduanya pun nampak sering cekcok di Media sosial, meskipun sebenarnya hanya candaan.

Selain itu, gaya penampilan keduanya yang bisa dibilang serupa tapi tak sama untuk urusan gaya sepatu. Baik Gibran maupun Kaesang, keduanya sama-sama senang mengenakan sepatu keluaran rumah mode atau lini fesyen retail ternama dunia.

Nah, seperti apa adu gaya sepatu pasangan kakak-beradik, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming ini? Menghimpun berbagai sumber media sosial, Kamis (19/12/2019), yuk simak ulasan singkatnya di bawah ini.

Balenciaga Speed Trainer OG

Sneaker ini bisa dibilang salah satu sepatu sneaker favorit putra sulung Presiden Jokowi. Pasalnya, Gibran cukup sering terlihat di berbagai kesempatan memilih memakai sepatu sneaker warna hitam polos yang sangat hits di kalangan generasi milenial ini.

Biasanya, Gibran memakai sepatu yang dijual seharga sekitar Rp11 juta per satu pasangnya ini di acara peluncuran usaha-usaha kulinernya, seperti Goola dan MangkoKu kala itu.

Gucci loafer

Tak hanya sepatu sneaker, Kaesang juga cukup sering terlihat memakai sepatu hitam formal keluaran rumah mode mewah asal Italia, Gucci ini. Dipakai Kaesang mulai untuk OOTD (outfit of the day) pada perayaan Idul Fitri lalu, hingga saat diwisuda dari Singapore University of Social Sciences pada Oktober 2019 kemarin.

Sepatu Gucci Kaesang ini adalah “1953 Horsebit leather loafer”, disebutkan di situs Harrods, dibanderol seharga 495Poundsterling atau sekira Rp9 juta per satu pasang.

Gucci sneaker

Sama-sama menyukai sepatu keluaran rumah mode mewah, Gucci namun Gibran pilih sepatu bergaya lebih hypebeast kekinian. Sepatu sneaker Gucci warna putih yang diketahui kisaran harganya Rp7 jutaan dengan aksen stripes khas Gucci.

Sepatu tersebut dipakai Gibran saat bersilaturahmi dengan putra sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang Gibran padankan dengan setelan hoodie shirt warna biru muda dan celana jeans biru gelap.

Adidas sneaker

Tampil di tayangan acara bincang-bincang yang dipandu oleh Najwa Shihab, komplit satu keluarga kala itu, gaya penampilan Kaesang mencuri perhatian netizen.

Duduk di depan di samping sang Ayah, Kaesang tampil bergaya street style lewat setelan padu padan polo shirt putih dan skinny jeans, ditambah sepasang sepatu sneaker hypebeast NMD Human Race X Pharrell Williams keluaran Adidas warna fushia muda.

Tampak simpel seperti sepatu untuk olahraga lari, jangan salah! Satu pasang sepatu sneaker Kaesang yang satu ini, dilihat di situs runrepeat dibanderol seharga Rp45 juta loh!