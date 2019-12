JAKARTA - MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan donor darah yang bertemakan MNC Love Donation “Let’s Share The Love with Your Blood” di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menyebutkan kegiatan donor darah dilakukan secara rutin oleh MNC Group, dan saat ini merupakan kali ke delapan karyawan-karyawan MNC Group memberikan bantuan kepada orang lain dengan mendonorkan darah.

"Jadi ini sudah rutin kita lakukan, dan kita harapkan pada hari ini bisa tercapai 400 kantong, seperti normalnya dan mudah-mudahan melihat antusias yang begitu besar mungkin bisa lebih dari 400 kantong," ucap Syafril.

"Ya tentunya kita berharap bahwa donor darah yang dilakukan ini dapat membantu pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana kita ketahui banyak kebutuhan darah di dalam negeri, khususnya di Jakarta ini. Mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi PMI dan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari PMI Kota Depok, dr.Hendrawan Kantawijaya menjelaskan bahwa kantong darah yang sudah terkumpul nantinya akan dibawa ke PMI Kota Depok, dan akan diperiksa kembali sebelum disalurkan ke rumah sakit.

"Jika lolos akan kita simpan ke PMI depok dan pengeluarannya nanti begitu ada rumah sakit sekitar yang membutuhkan darah pasti akan menghubungi PMI Kota Depok, dan disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan," ungkap Hendrawan.

Salah satu karyawan MNC Group, Wildan, mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang melakukan donor darah. Selain untuk kesehatan, ia bisa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan.

"Iya senang, lumayan sering sih ikut donor darah gini. Semoga darahnya bisa berguna untuk yang membutuhkan," ucap Wildan.

Adapun kegiatan ini merupakan kolaborasi dari MNC Investama, MNC Kapital, MNC Land, Global Mediacom, MNC Media, RCTI, GTV, MNC TV, MNC Bank, MNC Studios International dan MNC Play.

Diketahui, pada tahun 2019, MNC Peduli menargetkan delapan kali kegiatan donor darah dapat dilaksanakan di iNews Tower dan MNC Studios. Hingga Oktober 2019, telah terkumpul sebanyak 1.808 kantong darah dari target 2.000 kantong darah dalam tahun 2019.

(wal)