JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengawali lawatannya selama tiga hari ke Beijing, China. Kedatangan mantan Danjen Kopassus itu disambut Duta Besar RI untuk China, Djauhari Oratmangun.

Turut mendampingi dubes, Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing, Brigadir Jenderal TNI Kuat Budiman; Wakil Kepala Perwakilan RI di Beijing, Listyowati dan jajaran pejabat KBRI Beijing.

Prabowo juga turut disambut oleh pejabat dari Direktorat Kerja Sama Militer Internasional China, Mayor Jenderal Song Yanchao, dan pejabat Kementerian Pertahanan Nasional China.

“Kunjungan ke Beijing ini direncanakan akan berlangsung selama tiga hari,” kata Dubes Djauhari, melansir iNews.id, Senin (16/12/2019).

Pada kesempatan ini, Prabowo dijadwalkan akan bertemu Menteri Pertahanan Nasional China, Jenderal Wei Fenghe, dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat China, Jenderal Xu Qiliang.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga menurut rencana akan berkunjung ke State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND) yang membawahi semua industri strategis dan pertahanan di negeri Tirai Bambu.

Dalam kunjungan perdananya ke China itu, Prabowo akan membahas peningkatan kerja sama di bidang pertahanan RI-China.

“Indonesia dan Tiongkok selama ini telah menjalin kerja sama yang baik di bidang pertahanan, baik secara bilateral maupun dalam kerangka regional. Tiongkok juga menjadi salah satu mitra Indonesia dalam modernisasi sistem pertahanan,” tuturnya.

Sejumlah pejabat Kemenhan ikut mendampingi Prabowo, di antaranya Komando Pertahanan Udara Nasional, Komando Operasi TNI Angkatan Udara 2, Komando Pusat Persenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat, Komando Pusat Persenjataan Artileri Medan TNI Angkatan Darat.

Kemudian Komando Pusat Persenjataan Artileri Pertahanan Udara TNI Angkatan Darat, Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut, dan Komando Sekolah Staf TNI. Sjafrie Sjamsoeddin dan Suryo Prabowo selaku penasihat Menhan juga ikut serta dalam rombongan Prabowo.

(put)